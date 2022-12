A Rádio Transamérica anunciou um novo processo seletivo para a contratação de novos colaboradores. A empresa atua em várias regiões do Brasil como o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador e Recife, atualmente é a rede de rádio mais completa do Brasil. Veja a seguir quais cargos foram disponibilizados e todas as informações referente a classificação dos candidatos.

Rádio Transamérica abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Rádio Transamérica busca inovar a sua programação de acordo com as tendências atuais, sempre apresentando um conteúdo editorial diferenciado para atingir o público alvo, que seria o jovem adulto contemporâneo. A empresa possui três pilares de conteúdo, são eles jornalismo, esporte e entretenimento.

A Rádio Transamérica é uma mídia diferenciada e busca atingir com muita eficiência todos os seus ouvintes, sempre unindo sucesso e força dos seus conteúdos e a credibilidade de seus colaboradores. Desde sua fundação em 1973, a companhia vem contratando várias pessoas para se tornar um funcionário e hoje não é diferente. Confira a seguir as novas oportunidades divulgadas pela empresa.

Analista de Contas a Pagar – São Paulo;

Gerente Executivo de Negócios – Belo Horizonte/MG;

Auxiliar Administrativo – São Paulo;

Gerente Executivo – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Aos candidatos que possuem interesse em se candidatar a uma das vagas disponibilizadas, é muito simples, basta entrar no site 123 empregos. Por conseguinte, acessar as informações disponibilizadas no site da inscrição e realizar o cadastramento de um currículo para empresa analisar.

