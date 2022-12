Rafael Cardoso abre o jogo sobre erros cometidos em casamento

Foto: Reprodução / Redes sociais

Rafael Cardoso revelou detalhes da reta final do casamento com a influenciadora Mari Bridi e abriu o jogo sobre os erros cometidos na relação.

Durante entrevista para o podcast “Papagaio Falante”, o ator afirmou ter errado com a ex-esposa e falou que ela o perdoou várias vezes, assim como ela.

“Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso – mas sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali”, disse Rafael Cardoso.

Vale lembrar que a fala do ator chega após rumores de que o casamento de 15 anos dois dois teria terminado por conta de casos de infidelidade.

Rafael Cardoso chegou a falar que a ex-esposa ficou chateada por conta dos rumores. “Não vou também expor ela [Mariana] aqui agora. Já estou f*did* pra car*lh* com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa”, finalizou.

