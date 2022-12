Randstad abre novos EMPREGOS em todo o país

A empresa Randstad é de origem holandesa e é especializada em soluções de trabalho flexível e recursos humanos. A companhia está sediada em Diemen, perto de Amsterdã. Ela oferece os seguintes serviços: In-House Services, Trabalhos Temporários, Contact Centres Soluções de HR e Professionals.

Randstad possui oportunidades de trabalho pelo Brasil

A Randstad é líder mundial em soluções de RH. Eles combinam a sua paixão por tecnologia e pessoas para apoiar o processo global de recrutamento. Ajudam funcionários e empresas a avançar. Para eles, isso é progresso humano. Ela chegou em solo brasileiro em 2011 e agora possuem mais de 600 funcionários e a sua equipe móvel atende companhias no Brasil inteiro.

Ela oferta alguns benefícios aos seus funcionários como vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio farmácia, previdência privada, participação nos Lucros, entre outros dependendo do cargo. Conheça a seguir as funções disponíveis e em seguida verifique como se inscrever:

Aux. de Armazenagem;

Ass. de Meio Ambiente;

Eng. de Processos Pl;

Anl. de Marketing Pleno;

Gerente de Contas;

Anl. em Gerenciamento de Projetos;

Ass. de Almoxarifado;

Comprador Sr;

Aux. de Produção;

Anl. de Logística.

Como se candidatar

Para concorrer as vagas divulgadas pela empresa Randstad, visite o site 123 empregos, uma vez que o processo de recrutamento dos candidatos é realizado por meio dele. Após encontrar o seu cargo desejado, leia com atenção os requisitos para saber se ele é compatível com a sua formação e, em caso positivo, faça o seu cadastre e aguarde o contato.

