Rapper baiano mistura português e japonês em faixa de pagotrap

O japonês encontrou o gênero do momento na música, o pagotrap, e através do rapper baiano Wall Cardozo, a mistura já feita pelo É O Tchan em ‘Ariga Tchan’, ganhou uma nova referência para chamar de sua.

Nesta sexta-feira (2), o artista, que viveu um momento especial em 2022, lançou a faixa ‘Tokito’, nova música de trabalho do cantor e aposta para o verão de 2023.

Com letra e clipe picantes, ou “cheios de ousadia”, como diz o próprio Wall Cardozo em bom baianês, ‘Tokito’ traduz aquele sentimento do famoso frete seco, quando se está pegando fogo e só esperando um dengo para incendiar.

“2022, principalmente o segundo semestre foi muito especial pra mim. Fui escolhido para o Selo Educadora, cantei no Facomsom, é um momento muito especial nessa retomada, nessa volta. Eu que pensei em parar tantas vezes durante a pandemia. Foi muito importante acontecer essas coisas na minha vida e o que define o momento é celebração. E nada melhor do que uma música pra frente, dançante, na pegada que quero trazer agora para o meu show”, conta.

Para o trabalho, Wall traz um nome referência no gênero, considerado o precusor do pagotrap, o baiano Calibre, que trabalhou no beat da canção e é o produtor da faixa.

“Funciona bastante e eu gosto de fazer. O pagotrap vive um momento interessante, mas já existe há muito tempo. Calibre é precursor desse movimento e é muito pouco falado. Lá em 2009 ele já fazia essa mistura do pagode com o rap, usando referências desses elementos”, explica.

