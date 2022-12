Rapper brasileiro é detonado após puxar cabelo e dar tapão em namorada

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um vídeo do rapper Chefin com sua namorada, Duda Carvalho, tem chamado a atenção dos internautas nas redes sociais nesta quinta-feira (1º). Nas imagens, o artista, de 18 anos, aparece puxando o cabelo e dando tapões na companheira. Veja as imagens:

CHEFIN AGRIDE SUA NAMORADA pic.twitter.com/jxuV3Y4TeO — SUPER FUNK RJ (@SUPERFUNKRJ) December 1, 2022

Após o vídeo viralizar, Chefin e Duda se pronunciaram sobre o assunto, pediram desculpas e afirmaram que tudo não passou de uma brincadeira.

“Fala rapaziada, isso era uma trend de casais, peço desculpas a meus fãs, ao pessoal que está interpretando errado, me desculpa qualquer coisa”, disse ele.

“Gente, eu nem maldei ou imaginei que a gente precisasse vir aqui tá falando sobre isso. Tudo foi uma brincadeira. Apaguei o vídeo pois o pessoal tava levando para o lado errado”, completou Duda. Assista abaixo:

EITA! Após viralizar vídeo polêmico de Chefin e sua namorada, brincando de tapas e puxões de cabelo. O artista se pronunciou a respeito, falando que foi brincadeira e pediu desculpa ao seus seguidores que “Interpretaram o vídeo de forma errada”. Eae o vocês acham ? pic.twitter.com/v5ANzVTLj2 — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) December 1, 2022

Natanael Cauã Almeida de Souza é um rapper e compositor brasileiro. Ele ficou nacionalmente conhecido após estourar com a canção “212”. O artista também já fez feats com estrelas nacionais como Matuê e Orochi e internacionais como Ed Sheeran. Ele foi o vencedor do prêmio MTV Millennial Awards 2022 na categoria “Trap na cena”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.