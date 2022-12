Rapper revela que pede para namorado ejacular em comida

Foto: Reprodução / Redes sociais

A rapper americana GloRilla revelou um fetiche curioso durante uma entrevista ao podcast Lip Service. A artista disse que pede para o namorado ejacular na comida dela antes de ingerir.

“Eu faço algumas coisas das quais nunca ouvi falar. Digamos, por exemplo, que acabei de comer, certo? Digamos que acabei de comer, fazemos sexo logo depois e cai p*rra na minha comida. Ainda vou comer… se houver p*rra na minha comida, vou comê-lo”, contou ela.

As apresentadoras do programa ficaram surpresas com a revelação da rapper. “Apenas g*ze nas minhas batatas fritas bem rápido e vou comê-las”, brincou GloRilla. Veja o vídeo abaixo:

