Receita Federal abre concurso com 699 vagas

Nesta segunda-feira, dia 05 de dezembro, a Receita Federal lançou edital para novo concurso público. O certame, portanto, oferta um tota de 699 vagas para diferentes cargos no órgão.

A banca examinadora da seleção é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), portanto, é possível acessar o documento em seu site. Nesse sentido, recomenda-se que os candidatos leiam todo o edital com atenção a fim de entender melhor como será o concurso.

Nesse sentido, para concorrer às oportunidades da Receita Federal, é necessário que os candidatos possuam nível superior de escolaridade. Isto é, visto que as vagas se destinam a analista tributário e auditor tributário.

Para se inscrever, o candidato deve respeitar o prazo entre 12 de dezembro e 19 de janeiro. Então, a prova objetiva e a discursiva têm previsão para ocorrer no dia 19 de março de 2023.

Veja também: Concurso Londrina Iluminação está com inscrições abertas

Entenda, abaixo, como será o concurso público.

Quais serão os cargos para a Receita Federal?

O concurso da Receita Federal oferta um total de 699 vagas imediatas. No entanto, é possível que o órgão convoque até 873 candidatos.

Isso se dará, caso o Ministério da Economia autorize este excedente. Isto é, visto que o Decreto 9.739 de 2019 permite a solicitação de preenchimento de 25% das vagas imediatas. Desse modo, a Receita Federal poderá chamar mais 174 candidatos com aprovação.

Das 699 vagas já garantidas, o edital se divide da seguinte forma:

Auditor-Fiscal , com um total de 230 vagas , sendo 12 para pessoas com deficiÊncia, 46 para candidatos negros.

, com um total de , sendo 12 para pessoas com deficiÊncia, 46 para candidatos negros. Analista-Tributário, com um total de 469 vagas, sendo 24 para pessoas com deficiência e 4 para candidatos negros.

Nesse sentido, o Auditor-Fiscal contará com certas atribuições como, por exemplo:

Constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições.

Elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de

reconhecimento de benefícios fiscais.

reconhecimento de benefícios fiscais. Executar procedimentos de fiscalização.

Este profissional, então, conta com uma remuneração de R$ 11.684,39 além de R$ 458 de auxílio-alimentação, com o total de R$ 12.142,39.

Já o Analista-tributário terá as seguintes responsabilidades:

Exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.

Atuar no exame de matérias e processos administrativos.

Exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Assim, a função conta com uma remuneração de R$ 21.029,09 com R$458 de auxílio-alimentação, totalizando em R$ 21.487,09.

Provas serão em março de 2023

Para os dois cargos do concurso da Receita Federal, será necessário passar por uma prova objetiva e prova discursiva. Assim, o exame objetivo contará com um total de 140 questões de múltipla escolha, com o valor de 1 ponto cada questão.

Já a etapa discursiva consiste em 2 questões para Auditor-Fiscal e 1 questão para Analista-Tributário.

Além disso, a prova objetiva será em dois turnos, no dia 19 de março de 2023, se dividindo em Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos. A aplicação deste segundo bloco acontecerá junto da prova discursiva.

Nesse sentido, para Auditor-Fiscal, os o primeiro bloco conta consiste em:

Língua Portuguesa, com 10 questões.

Língua Inglesa, com 08 questões.

Raciocínio Lógico Matemático, com 08 questões.

Estatística, com 06 questões.

Economia e Finanças públicas, com 06 questões.

Administração Geral, com 08 questões.

Administração Pública, com 08 questões.

Auditoria, com 08 questões.

Contabilidade Geral e Pública, com 08 questões.

Fluência em Dados, com 10 questões.

Então, os Conhecimentos Específicos para Auditor-Fiscal da Receita Federal consistem em:

Direito Administrativo, com 08 questões.

Direito Constitucional, com 08 questões.

Direito Previdenciário, com 10 questões.

Direito Tributário, com 12 questões.

Legislação Tributária, com 10 questões.

Legislação Aduaneira, com 12 questões.

Já para o cargo de Analista-Tributário, contudo, as questões de Conhecimentos Básicos são:

Língua Portuguesa, com 15 questões.

Língua Inglesa, com 10 questões.

Raciocínio Lógico Matemático, com 10 questões.

Estatística, com 10 questões.

Administração Geral e Pública, com 10 questões.

Fluência em Dados, com 15 questões.

Por fim, as questões de Conhecimentos Específicos para este cargo são das seguintes disciplinas:

Direito Constitucional, com 14 questões.

Direito Administrativo, com 12 questões.

Direito Tributário, com 16 questões.

Legislação Tributária, com 14 questões.

Legislação Aduaneira, com 14 questões.

Por fim, os candidatos ainda passarão por uma pesquisa de vida regressa e curso de formação.

Como se inscrever no concurso da Receita Federal?

As inscrições para o concurso público da Receita Federal se iniciam no dia 12 de dezembro de 2022. Então, o período segue até o dia 19 de janeiro de 2023.

Desse modo, o cidadão que desejar concorrer às oportunidades do certame deverá se inscrever dentre deste prazo. Para tanto, é necessário acessar o site da FGV, a banca examinadora da seleção.

Assim, o candidato precisará preencher o requerimento de inscrição concedendo dados como, por exemplo, seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Depois que terminar o preenchimento do formulário, o cidadão deve obter o Documento de

Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Isto é, guia em que pagará a taxa de inscrição.

Portanto, é necessário imprimir o boleto para pagá-lo em qualquer instituição da Rede Arrecadadora de Receita Federal (RARF). Ademais, também é possível pagar a quantia de forma online.

O valor da taxa de inscrição é de:

R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal.

R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário.

É importante lembrar, ainda, que o pagamento da taxa até 20 de janeiro de 2023 efetiva a inscrição do candidato. Portanto, aqueles que deixarem de pagá-la terão o cancelamento de sua inscrição.

Assim, com a confirmação da inscrição pela FGV, será possível acessar o comprovante de inscrição no site da banca.

Veja também: Ibama poderá ganhar novo concurso público

No entanto, é possível solicitar isenção destes valores.

Quem pode pedir isenção?

Aqueles candidatos do concurso da Receita Federal que não possuem o valor da taxa de inscrição poderão solicitar sua isenção. No entanto, é necessário cumprir com critérios específicos.

Nesse sentido, a possibilidade de isenção se destina apenas aos candidatos que cumprem com, ao menos, um dos seguintes requisitos:

Possuem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadU?nico).

São doadores de medula.

Veja também: Faetec RJ divulga concurso com 635 vagas

Dessa forma, a fim de garantir este direito, o candidato precisa solicitar a isenção entre 16h do dia 12 de dezembro de 2022 e 16h do dia 19 de dezembro de 2022 ao se inscrever. Caso contrário, deverá pagar o valor.