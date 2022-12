Receita Federal abre novo concurso; salários chegam a R$ 21 mil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal abriu um novo concurso. De acordo com publicação do Diário Oficial da União o edital é destinado para vagas nos cargos de auditor-fiscal e analista-tributário. Os salários para as funções variam de R$ 11,6 mil e R$ 21 mil.

Ao todo são ofertadas 699 vagas, sendo 230 vagas de auditor-fiscal e outras 469 para o cargo de analista-tributário. 5% das vagas serão destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e 20% serão reservadas aos que concorrerem a cotas para negros.

As inscrições ficarão abertas no período entre 12 de dezembro e 19 de janeiro de 2023. Os interessados devem se inscrever no site.

O valor da inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor e R$ 115 para o cargo de analista. Candidatos que estiverem escritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula têm direto a isenção da taxa. O concurso será realizado em duas etapas, conforme a seguir.

A 1ª etapa constará de:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório;

A 2ª etapa constará de:

Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório; que será realizado on-line e de forma presencial em Brasília, Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

Para ambos os cargos, a prova objetiva será composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada item. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 19 de março de 2023. Os locais para realização das provas serão divulgados na página oficial do certame, a partir de 13 de de março de 2023. Os exames serão aplicados em dois turnos, sendo:

No turno da manhã: prova objetiva de conhecimentos básicos; e

No turno da tarde: prova objetiva de conhecimentos específicos e prova discursiva;

Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que, cumulativamente obtiver 50% de acertos em conhecimentos básicos; 50% de acertos em conhecimentos específicos; não obter nota igual a zero em nenhuma das disciplinas.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.