Receita Federal faz leilão on-line de mercadorias apreendidas

Foto: Divulgação / Ascom PC

A Receita Federal realiza na terça-feira (20) um leilão on-line com 23 lotes de mercadorias apreendidas pelo órgão. O pregão será às 10 horas e entre os itens leiloados, estão: veículos, eletrônicos, aparelhos de informática, videogame, bolsas, mochilas e 80 toneladas de minério de cobre.

Pessoas físicas só podem participar de quatro lotes do leilão, que são os destinados aos veículos.

Entre os produtos leiloados, destacam-se um veículo Camaro, um caminhão baú, uma carreta e 121 motos. A lista completa das mercadorias, o edital e outras informações sobre o leilão estão disponíveis para consulta no site da Receita Federal.

Os interessados devem acessar o Portal e-CAC, utilizando Certificado Digital e clicar na opção “Participar de Leilão Eletrônico da Receita Federal”.

As propostas devem ser registradas no “Sistema de Leilão Eletrônico” até as 18h de segunda-feira (19). A retirada do lote deverá ocorrer no prazo de 30 dias após a arrematação arremate. Caso contrário, as mercadorias serão declaradas abandonadas.

