Reckitt abre vagas de emprego em São Paulo

A Reckitt é uma comunidade diversificada de mais de 43.000 associados unidos por um propósito inspirador: nutrir, protege e curar na busca incansável de um mundo mais saudável e limpo. Trata-se de uma empresa global com algumas das marcas de nutrição, saúde e bem-estar mais confiáveis e amadas que existem.

Reckitt possui novas oportunidades de trabalho no estado de São Paulo

Milhares de clientes confiam nos produtos da empresa Reckitt diariamente e sabem o grande papel que desempenham neste procedimento. Por essa razão, colocar os clientes e as pessoas em primeiro lugar é um de seus valores. Mais do que um compromisso, trabalham para garantir que o acesso à alimentação, saúde e bem-estar sejam um direito de todos.

É por meio de uma equipe incrível dedicada a sempre ir além que podem mudar o mundo. Por essa razão, sempre há oportunidades para aqueles que estão começando no mercado de trabalho como estagiários que estejam cursando Engenharias, Administração, Comunicação, Marketing ou áreas afins. Também há possibilidades para Jovem Aprendiz com Ensino Médio completo ou cursando e que tenha conhecimento do Pacote Office. Veja abaixo todos os cargos ofertados em São Paulo:

Almoxarife Jr;

Jovem Aprendiz;

Ass. de Operações;

Estágio em Trade Marketing.

Como se candidatar

Para realizar a sua candidatura para qualquer um dos cargos ofertados pela empresa Reckitt, é preciso acessar o site 123 empregos. Em seguida, clique no botão candidatar-se, escolha a vaga desejada, faça a leitura dos requisitos e em caso do seu perfil ser o indicado, realize o seu cadastro na plataforma.

