Recorde do Auxílio Brasil impressiona brasileiros

O Auxílio Brasil bateu mais um recorde nos pagamentos. De acordo com os dados oficiais do governo, no mês de novembro, mais de 21 milhões de famílias foram beneficiadas com o programa. Essa é a maior quantidade de beneficiários, até o momento.

É importante salientar que os repasses do mês de novembro foram realizados no calendário habitual. Os pagamentos foram finalizados na última quarta-feira (30/11), com o NIS terminado em 0.

Atualmente, o Auxílio Brasil está sendo pago no valor de R$ 600, mas com previsão no orçamento de cair para o valor original de R$400 a partir de 2023. Contudo, a proposta do futuro governo Lula é manter o valor atual do benefício para o ano que vem.

Pagamento do Auxílio Brasil em dezembro

O último repasse do Auxílio Brasil de 2022 já se aproxima e, com o objetivo de proporcionar um melhor aproveitamento do benefício, o Governo Federal decidiu antecipar o pagamento da próxima parcela.

A saber, os pagamentos habituais são liberados nos dez últimos dias úteis do mês. Todavia, quando antecipados pelo Governo, os valores são liberados dias antes. De acordo com informações oficiais, a parcela de dezembro será depositada a partir do dia 12 de dezembro.

É importante salientar que este não é a primeira antecipação do Auxílio Brasil, visto que os valores já foram adiantados nos meses de agosto e outubro.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Podem receber o Auxílio Brasil:

Pessoas cadastradas no CadÚnico ;

; Pessoas em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105;

Pessoas em situação de pobreza, com renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210;

Pessoas que têm emprego formal e a renda ultrapassa a linha de pobreza, mas podem receber o Auxílio por até dois anos, desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 252 por pessoa.

Para consultar as informações sobre o programa social, entre em contato pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania, ou acesse o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS).

Calendário do Auxílio Brasil – dezembro

Primeiramente, é importante salientar que no mês de dezembro, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber o valor de até R$ 712,00, visto que o Vale-Gás também será disponibilizado, junto ao calendário do auxílio. Portanto, confira quais são as datas de pagamento:

NIS final 1 – 12 de dezembro;

NIS final 2 – 13 de dezembro;

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro;

NIS final 5 – 16 de dezembro;

NIS final 6 – 19 de dezembro;

NIS final 7 – 20 de dezembro;

NIS final 8 – 21 de dezembro;

NIS final 9 – 22 de dezembro;

NIS final 0 – 23 de dezembro.