A Rede D’or é considerada uma das maiores companhias independentes de hospitais. A empresa oferece serviços médico-hospitalares em cerca de 10 estados do Brasil em seus 70 hospitais. Neste momento, novos empregos foram disponibilizados pela recrutadora. Confira.

Rede D’Or abre 400 vagas de emprego pelo país

Com uma experiência de mais de 44 anos, a empresa busca entregar serviços qualificados, priorizando a saúde e o bem estar-estar dos brasileiros. Para continuar sendo referência no setor da saúde, a companhia conta com um grupo de trabalhadores qualificados e responsáveis para atuar em seus hospitais.

A empresa possui uma história longa e inspiradora e busca pelo seu crescimento dia após dia. Hoje, novos empregos foram anunciados pela Rede D’Or. Confira, a seguir.

Recepcionista – São Paulo;

Auxiliar Administrativo – Rio de Janeiro;

Enfermeiro – São Bernardo do Campo/SP;

Eletricista de Manutenção Predial – Minas Gerais;

Gerente de Enfermagem – Campo Grande/MS;

Auxiliar de Coleta – São Paulo;

Líder de Treinamento Qualidade – Rio de Janeiro;

Supervisor de Suprimentos – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Governança – Rio de Janeiro;

Assistente de Pesquisa – Salvador/BA;

Técnico em Enfermagem – São Paulo;

Estágio em Engenharia Clínica – Salvador/BA;

Auxiliar de Relacionamento – Bahia;

Líder de Governança – São Paulo;

Analista de Laboratório – São Paulo.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas anunciadas, mais informações estão disponíveis no site 123 empregos. Nele também é possível encaminhar um currículo para a empresa analisar e participar do processo seletivo.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.