Rede D’Or abre NOVOS empregos em todo o Brasil

Fundada em 1977, a Rede D’Or é a maior rede privada de atendimento integrado do Brasil com unidades em Alagoas, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Pará e Sergipe. O grupo possui 68 hospitais. A empresa está com várias oportunidades abertas no país todo.

A Rede D’Or possui aproximadamente 11.000 leitos operacionais. No total, 69.500 colaboradores e 87.000 médicos credenciados realizaram aproximadamente 5,1 milhões de atendimentos de emergência, 440.000 cirurgias, 53.400 partos e 523.000 internações nos últimos 12 meses, além de 5 anos desde que o serviço iniciou 12.900 cirurgias robóticas antes.

Atualmente estão ofertando muitas vagas de trabalho em várias cidades do país. ainda oferecem os seguintes benefícios: vale transporte, assistência médica, vale alimentação, assistência odontológica, refeitório, convênio com empresas parceiras, entre outros dependendo do cargo. Confira a seguir todas as oportunidades oferecidas e veja como fazer a sua inscrição logo após:

Tec. de Enfermagem;

Recepcionista;

Tec. de Nutrição;

Enfermeiro Auditor;

Lider de Higienização;

Aux. de Enfermagem;

Anl. de Suporte Junior;

Comprador Junior;

Aux. de Higienização;

Ass. Administrativo;

Líder Governança;

Nutricionista de Produção;

Aux. de Suprimentos;

Tec. de Laboratório;

Aux. Governança;

Superv. de Governança.

Como se candidatar

Se alguma das oportunidades divulgadas pela empresa Rede D’Or tenha lhe interessado e gostaria de participar do processo seletivo, acesse o site da 123 empregos e siga as instruções para se cadastrar. Fique de olho no seu e-mail para não perder o prazo.

