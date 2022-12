Regina Casé afirma que namoro de Humberto Carrão é fake news

Foto: Reprodução / Instagram

O suposto namoro entre Humberto Carrão e o diretor de arte Thales Junqueira foi um dos assuntos mais comentado do dia na internet. A especulação surgiu após o diretor postar uma foto com o ator, Regina Casé e Caetano Veloso em Salvador, com a legenda “nossa cupida”. No entanto, segundo a própria “cupida” a história é fake news.

“Fico chocada: como é careta a ideia de que uma pessoa gay não possa ser simplesmente amiga de uma pessoa hétero. Na foto que postei não havia nada que sugerisse que eles fossem um casal. A gente começou achando tudo (a especulação em torno de um romance) engraçado. Mas isso tomou um tamanho muito desagradável”, disse à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O próprio Thales também negou à coluna a informação. “Cupida foi uma brincadeira que fizemos com Regina porque ela nos apresentou ao mesmo tempo ao Caetano. Nós dois adoramos Caetano. Mas somos amigos, a gente não namora. Não tem nada isso”, disse.

Segundo Junqueira, ele e Carrão são amigos há anos. Os dois trabalharam juntos no filem “Aquarius”, de 2016.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.