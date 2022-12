Regina Duarte curte férias e web envia mensagem para filha: ‘Venha buscar sua mãe’

Foto: Reprodução / Redes sociais

De férias na Bahia, Regina Duarte tem aproveitado cada instante em Salvador. A atriz já passou pelos bairros do Rio Vermelho e Pelourinho. No entanto, o que chamou a atenção na web foi uma mensagem enviada por uma internauta para a filha da artista, a também atriz Gabriela Duarte. “Livre, leve e solta em Salvador da Bahia onde meu pedaço de alma é MUUUITO Brasil”, comentou a ex-global em um clique publicado no Instagram.

“Amiga, boa noite! Tudo bem? Vem buscar sua mãe que ela está aprontando aqui em Salvador pelo Rio Vermelho, viu? Caindo no samba no barzinho. E outra…. andou pelo Pelourinho também ontem e lá não tá mole com os pivete roubando. Ligue pra ela! Venha buscar ela, mulher”, brincou um internauta.

A mensagem dividiu opiniões na web: “Eu tô chocado. Ela tá ótima se divertindo”, comentou um. “Deixa a criatura curtir a vida! Oxe”, disse outro. “Deus abençoe que depois dessas férias aqui, ela volta pra Brasília em paz e faz alguma coisa que preste”, reagiu um terceiro.

Vale relembrar que no último fim de semana, a ex-global posou com um policial no bairro na Praça Castro Alves, Centro Histórico da capital baiana. Ela também almoçou em um famoso restaurante italiano da capital baiana.

Regina tem 73 anos de idade sendo 50 de carreira na televisão, cinema e teatro. Em 2020, a artista deixou a Globo para assumir a pasta da Secretaria Especial de Cultura a convite do presidente Jair Bolsonaro, mas ficou apenas dois meses no cargo.

A atriz se destacou em papéis nas novelas Irmãos Coragem (1970), Selva de Pedra (1972), Malu Mulher (1979-1980), Sétimo Sentido (1982), Roque Santeiro (1985), Vale Tudo (1988), entre outras.

