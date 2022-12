Rei Pelé tinha relação marcante com Feira de Santana; entenda

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Edson Arantes Nascimento, o Pelé, é um símbolo para a cidade de Feira de Santana, conhecida como a “Princesinha do Sertão”. O maior jogador de futebol do mundo morreu na quinta-feira (29), em São Paulo, aos 82 anos e essa relação você vai acompanhar por aqui.

Para começar, o município homenageou o Rei Pelé com o nome de uma rua, em 1970, na conquista do tricampeonato com a Seleção Brasileira. Fã do rei, a aposentada Romilda Barbosa começou a morar na rua Pelé, um ano depois da homenagem.

Antes, segundo a TV Bahia, a baiana morava na cidade de Valente e teve a casa sorteada em um programa de habitação. “Morar na Rua Pelé é um privilégio”, disse a aposentada, que lamentou não morar na unidade 10, número usado por Pelé, no Santos e na Seleção Brasileira.

Em 1975, Edson Arantes do Nascimento esteve em Feira de Santana. Foi durante uma partida entre Santos e Fluminense de Feira, time local conhecido como “Touro do Sertão”.

A partida foi um marco histórico para cidade e para o estádio Joia da Princesa. O momento foi acompanhado por muitos profissionais da imprensa, narradores de futebol, e entre eles o radialista Jair Cezarinho, que tem mais de 50 anos de carreira.

“Marcante poder estar ao lado do Rei, emocionado com o Rei. Eu até digo: ‘O Rei me deixou a vontade que até me entrevistou’. Eu fui chamá-lo de senhor Edson Arantes e ele disse para eu chamar de Pelé”, contou o radialista em entrevista à TV Bahia.

“Estádio ‘lotadaço’, arquibancadas laterais com o povo gritando Pelé e ele a vontade, com um ‘sorrisaço’ extraordinário”. O momento da entrevista que Jair Cezarinho fez com Pelé foi registrado em fotografia. A lembrança é considerada uma relíquia pelo radialista.

“Ela [a foto] agora vai para uma moldura muito especial e eu vou recolher alguns autógrafos. Deixar as marcas do Rei me acompanhar sempre”, disse.

Morte de Pelé

Nascido em Três Corações, no estado de Minas Gerais, Pelé é considerado o maior jogador do mundo. Teve uma infância humilde e chegou a fazer bicos como engraxate e vendedor de pastéis.

Incentivado pelo pai, um ex-jogador, Pelé se interessou pelo esporte. Foi no Santos, no litoral paulista que deslanchou na carreira, sendo o único na história a ganhar três Copas do Mundo.

Pelé estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro, onde tratava de um tumor no cólon. O quadro sofreu agravamento no dia 21 de dezembro, quando o boletim médico indicava “progressão oncológica”, com necessidades de cuidados para as funções renais e cardíacas.

