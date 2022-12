relembre as edições que tiveram a dinâmica

Foto: Victor Pollak/TV Globo

Foi anunciado na manhã desta sexta-feira (16) o retorno da Casa de Vidro no “Big Brother Brasil 23”, mas a volta da dinâmica será bem diferente.

As pessoas serão confinadas no local que ficará em um shopping, mas tudo acontecerá antes mesmo da estreia do reality show, pela primeira vez na história do programa.

Com estreia confirmada para o dia 16 de janeiro, a nova temporada do “BBB” promete inovações nas mecânicas do jogo que novamente trará famosos e anônimos disputando o prêmio final.

Relembre com o iBahia todas as temporadas do reality show que tiveram o uso da Casa de Vidro:

BBB 9

A primeira vez que a Casa de Vidro foi apresentada de maneira dupla em 2009. Emanuel e Josiane foram escolhidos para entrar na primeira vez, após confinamento em shopping.

Já na segunda casa de vidro, dessa vez no jardim da casa mais vigiada do Brasil onde André Cowboy e Maíra Cardi entraram na disputa.

Foto: Reprodução/TV Globo

BBB 11

Na décima primeira edição do reality, Boninho deu a chance de ex-brothers voltarem para a disputa. Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo tentaram a vaga, mas apenas Mauricio, o Maumau, conseguiur ingressar.

BBB 13

Em 2013, o “BBB” retomou a Casa de Vidro e levou dois participantes para o confinamento: Kamilla e Marcello. O ex-De Férias Com O Ex, André Coelho, chegou a tentar uma vaga, mas acabou não recebendo votos o suficiente.

Foto: Reprodução/TV Globo

BBB 20

Após sete anos sem ter a dinâmica, a vigésima temporada do reality, e também a primeira com famosos, trouxe a casa de vidro de volta. Ivy e Daniel entraram na competição e agitaram a casa ao soltar o que sabiam sobre o jogo.

BBB 22

Na edição mais recente do reality show, Larissa e Gustavo entraram na casa mais vigiada do Brasil após a dinâmica ser implementada no jardim.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.