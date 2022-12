Relembre os campeões de reality show de 2022

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O ano de 2022 foi marcado também pela variedade de realities shows na TV brasileira. Os programas são um verdadeiro sucesso! Eles garantem uma grande visibilidade para os participantes, benefícios em dinheiro, além de alavancar carreiras daqueles que participam. Enquanto as temporadas de 2023 ainda não estrearam, que tal você relembrar a lista de campeões de 2022? Veja abaixo:

‘Big Brother Brasil 22’ – Arthur Aguiar

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O ator Arthur Aguiar ganhou o BBB 22 com 68,96% dos votos. O atleta Paulo André recebeu 29,91%. Já o também Douglas Silva, 1,13%.

‘A Fazenda 14’ – Bárbara Borges

Foto: Reprodução/RecordTV

Bárbara Borges se consagrou a grande campeã após uma tensa temporada. Ela recebeu 61,14% dos votos do público e faturou R$ 1,5 milhão. A segunda colocada é Bia Miranda recebeu 35,03%, já Iran Malfitano, 3º lugar, ficou com 3,83%.

‘Masterchef Brasil’ – Lays

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Lays foi a campeã da 9ª temporada. Ela apresentou menu inspirado em sua história e venceu a engenheira Fernanda na final do MasterChef 2022

‘Masterchef +’ – Astro e Pietro

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Astro, de 80 anos, e Pietro, de 70, foram os campeões. Dupla venceu a primeira temporada do programa com cozinheiros veteranos com uma ceia de Natal com carré de cordeiro.

‘Masterchef Profissionais’ – Diego Sacilotto

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Diego Sacilotto foi o campeão da 4ª temporada do MasterChef Profissionais 2022. Paulista de 41 anos bateu a gaúcha Thalyta Koller. Diego agora se junta aos Chefs Rafael Gomes, Pablo Oazen e Dayse Paparoto como os campeões do MasterChef voltado para cozinheiros profissionais.

‘Power Couple 2022’ – Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O casal formado por Brenda Paixão e Matheus Sampaio foi o grande vencedor do “Power Couple 6”. Com 53,88% dos votos, eles levaram para casa o total de R$ 330 mil, acumulado ao longo do jogo.

‘The Voice +’ – Vera de Maria Maga (Time Toni)

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Vera de Maria Maga foi a grande vencedora da temporada de 2022 de The Voice +. A participante conquistou 34,86% dos votos do público. Com 61 anos de idade, ela levou para casa o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

‘The Voice Kids’ – Isis Testa (Time Maiara e Maraisa)

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Isis Testa foi a grande campeã da sétima temporada de The Voice Kids. A participante do Time Maiara e Maraisa tem 10 anos de idade e venceu a votação que definiu a vencedora desta edição com 43,65% dos votos do público. A menina disputou a Final com Isadora Pedrini (Time Brown) e Mel Grebin (Time Teló).

‘The Voice Brasil’ – Keilla Junia (Time Teló)

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Teló levou mais uma edição do ‘The Voice Brasil’. Desta vez, com a mineira Keilla Junia, de 18 anos. Ela faturou R$ 500 mil e também um contrato com a Universal Music. Ela enfrentou os finalistas Bell Lins (Time IZA), Mila Santana (Time Gaby) e Juceir Jr. (Time LUX).

‘Ilha Record 2’ – Nakagima

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O surfista Nakagima foi o grande vencedor de ‘ Ilha Record 2’. Ele embolsou R$ 500 mil. Solange Gomes, foi a mais votada pelo público e garantiu o posto de protagonista do jogo, levando para casa R$ 250 mil.

‘The Masked Singer 2’ – David Júnior

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Como Dragão, David Júnior venceu a segunda edição do ‘The Masked Singer Brasil’, reality apresentado por Ivete Sangalo. O ator desbancou Thiago Fragoso e Lucy Alves na finalíssima.

‘Canta Comigo’ – Anna Maz

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Com 66,72% dos votos, Anna Maz foi a grande campeã do ‘Canta Comigo’, reality musical da Record. Ela faturou o prêmio de R$ 300 mil.

‘No Limite’- Charles

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Com 51,42% dos votos, participante venceu a votação do público e leva prêmio de R$500 mil. Ele disputou a grande final ao lado de Ipojucan e Lucas.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.