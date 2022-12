Relembre os casais de celebridades que chegaram ao fim em 2022

Foto: Reprodução / Redes sociais

O ano trouxe muitos novos affairs no mundo das celebridades, mas o assunto também foi movimentado no quesito separação. Teve casal que anúnciou o fim após rumores verdadeiros, outros os términos foram mais complicados e polêmicos. Teve alguns finais que foram na paz e outros foram no padrão, através de comunicado oficial nas redes sociais. Relembre os famosos que se separaram neste 2022:

1 – IZA e Sérgio Santos

IZA e Sérgio Santos abrem a lista. Os dois anunciaram o fim da relação em 10 de outubro. Os dois estavam casados desde dezembro de 2018: “Agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos”, escreveu ela na época.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

2 – Yasmin e Gabriel Medina

O surfista e a modelo começaram a namorar em 2020 e se casaram de forma discreta no fim do ano. O fim do relacionamento foi anunciado em janeiro através da assessoria de Medina. Em entrevista ao Esporte Espetacular da TV Globo, o surfista Gabriel Medina comentou: “A gente chegou num ponto em que não estava mais funcionando nem para mim, nem para a pessoa que eu estava. E decidimos”.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

3 – Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento em uma postagem conjunta, os dois comunicaram aos fãs que vão seguir caminhos diferentes daqui para a frente, após 13 anos de união.

“São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados! Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro”, diz a publicação.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

4 – Lexa e Guimê

Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do casamento em outubro. Após 7 anos juntos, os dois desabafaram sobre a decisão tomada em conjunto.

“O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos”, escreveu Lexa.

Foto: Reprodução/TV Globo

5 – Jojo Todynho e Lucas Souza

Jojo e Lucas confirmaram a separação também em outubro. O militar afirmou que a decisão foi tomada juntamente com a cantora e que, na sua visão, o relacionamento “não tem mais volta”.

“Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos, então estou recalculando a rota. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido”, disse ele.

Foto: Reprodução / Redes sociais

6 – Gabi Martins e Tierry

Gabi e Tierry estavam juntos, entre idas e vindas, desde novembro de 2020. Os dois terminaram o romance em janeiro. Sobre a separação o cantor baiano disse: “Foi muito desgaste. Temos mais de um ano de relacionamento. Eu e Gabi, por ser um relacionamento público, muita gente quer se meter na vida da gente. Única coisa que acho é que não pode existir essas pessoas se metendo na nossa vida”.

Foto: Reprodução / Redes sociais

7 – Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Término entre a cantora Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz foi anunciado em maio deste ano, no entanto, o relacionamento já estava em crise. Atualmente a filha de Zezé di Camargo namora o ator e campeão de ‘A Fazenda’, Dado Dolabella.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

8 – Rafael Cardoso e Mariana Bridi

O galã global Rafael Cardoso e Mariana Bridi anunciaram o término do casamento após 15 anos de união. Eles são pais de Aurora, de oito anos, e Valentim, de quatro.

“A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico, que a vida muda. Estou tomando esse tempo mais para mim. De respirar e ficar feliz com a minha própria companhia”, disse ele.

Foto: Reprodução / Instagram

9 – Shakira e Gerard Piqué

O relacionamento de Shakira e Gerard Piqué teria chegado ao fim após 11 anos. De acordo com informações do jornal “El Periódico”, a cantora colocou um ponto final na relação após descobrir uma traição do jogador.

“É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque ainda passo por ela e porque estou sob os olhos do público… É uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também”, disse ela em entrevista à revista Elle americana.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

10 – Isis Valverde e André Resende

Isis e André ficaram juntos durante seis anos. Sobre os motivos que levaram seu casamento ao fim, Isis preferiu não comentar. “Eu e André nos respeitamos muito e agora estamos focando no nosso amor maior que é o Rael”, justifica, citando o filho dos dois.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

