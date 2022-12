relembre os famosos que morreram neste ano

Foto: Reprodução/Instagram e Globo/João Cotta/Divulgação e Julia Rodrigues / Divulgação

O ano de 2022 foi difícil no quesito de perdas de grandes talentos no Brasil e no mundo. Entre janeiro e dezembro, diversos nomes deixaram os fãs e admiradores desolados.

Eram talentos do mundo da música, teatro, novelas, cinema e personalidades da mídia que abalaram os noticiários e deixaram muitos chocados.

Nomes como as cantoras Elza Soares, Paulinha Abelha e Gal Costa, os atores Milton Gonçalves e Paulo Rangel, a rainha Elizabeth II e a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, foram alguns artistas que deixaram saudade.

Veja a lista de celebridades que partiram em 2022:

Elza Soares – 20 de janeiro

Foto: Reprodução

A cantora Elza Soares morreu no Rio de Janeiro, aos 91 anos, na casa onde morava. A artista faleceu por causas naturais, segundo comunicado da assessoria. Dois dias antes da morte de Elza, ela havia gravado um DVD.

Dona Nicinha do Samba – 17 de fevereiro

Foto: Reprodução

Maria Eunice Martins da Luz, a dona Nicinha do Samba, morreu aos 72 anos em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Dona Nicinha morreu em casa, de causas naturais, enquanto dormia. Maria Eunice nasceu em uma tradicional família de sambadeiras e sambadores e se tornou uma das principais do movimento no país.

Paulinha Abelha – 23 de fevereiro

Foto: Reprodução/Instagram

A vocalista da banda Calcinha Preta morreu no dia 23 de fevereiro, aos 43 anos. Ela estava em coma após ter sido diagnosticada com problemas renais. O laudo definitivo apontou que a cantora morreu por infecção no sistema nervoso.

Taylor Hawkins – 25 de março

Foto: Divulgação

O baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, faleceu aos 50 anos de idade. O grupo musical se apresentaria no Lollapalooza Brasil no dia 27 de março, mas cancelou a apresentação por conta da morte do músico.

Suzana Faini – 25 de abril

Foto: Reprodução/TV Globo

Suzana Faini, atriz que participou de dezenas de novelas da TV Globo, morreu aos 89 anos, no dia 25 de abril. A informação foi confirmada pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”. A artista esteve no elenco de tramas como “Dancin’ Days” (1979), “Pai Herói” (1979), “A Favorita” (2008), “Top Model” (1989), “Salve Jorge” (2012) e “Escrito nas Estrelas” (2010).

Aleksandro – 7 de maio

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Aleksandro, de 34 anos, da dupla com Conrado, teve a morte confirmada após sofrer um grave acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, interior de São Paulo.

Breno Silveira – 14 de maio

Foto: Reprodução / IMDB

O cineasta Breno Silveira, de 58 anos, teve a morte confirmada após sofrer um infarto fulminante em Limoeiro, Pernambuco. A morte do profissional, que tem em seu currículo grandes sucessos, como 2 Filhos de Francisco, “Gonzaga: De Pai Para Filho”, e o mais recente, Dom, pegou os colegas de equipe de surpresa.

Milton Gonçalves – 30 de maio

Foto: Reprodução

O ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos, no dia 30 de maio, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do G1, a família do ator revelou que ele morreu em casa por volta das 12h30, por causa de problemas de saúde que enfrentava desde o AVC que sofreu em 2020.

DJ Mamute – 15 de junho

Foto: Reprodução/Instagram

Ronaldo Pimentel da Silva, o DJ Mamute, morreu no dia 15 de junho. Ele era considerado uma lenda do funk das antigas no Rio de Janeiro e sua morte foi comunicada nas redes sociais por Rafael Coimbra, seu cunhado.

Paulo Diniz – 22 de junho

Foto: Max Levay / Divulgação

O cantor e compositor Paulo Diniz faleceu em casa, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Paulo era autor de músicas como “Pingos de Amor” e “Bahia Comigo”. Segundo a equipe do cantor, ele morreu por volta das 7h, em decorrência de causas naturais.

Marilu Bueno – 22 de junho

Foto: Reprodução / TV Globo

A atriz Marilu Bueno morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro. Conhecida por papéis diversas novelas, ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul carioca, desde o início do mês de junho.

Danuza Leão – 22 de junho

Foto: Reprodução/CEDOC/Globo

A ex-modelo, jornalista e escritora Danuza Leão morreu aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A artista que sofria de enfisema pulmonar faleceu por conta de insuficiência respiratória, segundo informações confirmadas à Globo por familiares.

Tatti Moreno – 13 de julho

Foto: Reprodução/Instagram

O escultor e artista plástico baiano Octavio de Castro Moreno Filho, mais conhecido como Tatti Moreno, morreu em Salvador. Famoso em todo o país, Tatti é autor de obras importantes na capital baiana, como os orixás flutuantes do Dique do Tororó, e a escultura de Jorge Amado e Zélia Gattai, que fica no bairro do Rio Vermelho.

Jô Soares – 5 de agosto

Foto: Reprodução/SBT

O apresentador Jô Soares morreu em agosto de 2022 por conta de uma insuficiência renal e cardíaca ligada à sua condição de obesidade, de acordo com Flávia Pedras Soares, sua ex-mulher. A causa da morte foi divulgada quatro meses após o falecimento.

Olivia Newton-John – 8 de agosto

Foto: Reprodução

A atriz Olivia Newton-John, estrela do filme “Grease”, morreu aos 73 anos. A informação foi dada pelo marido da cantora, John Easterling, na página oficial dela no Facebook.

Zelito Miranda – 12 de agosto

Foto: Clarice Miranda

O cantor baiano Zelito Miranda morreu na madrugada do dia 12 de agosto, em Salvador. A informação foi confirmada pela família do artista, que tinha 66 anos. Segundo o comunicado, a morte foi provocada por problemas no pulmão. No entanto, a doença não foi detalhada.

Claudia Jimenez – 20 de agosto

Foto: Reprodução

A atriz Claudia Jimenez morreu no início da manhã de 20 de agosto, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Intérprete de Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e de Edileuza, de “Sai de Baixo”, Claudia estava internada no Hospital Samaritano, na capital carioca.

Rainha Elizabeth II – 8 de setembro

Foto: Reprodução/Twitter @RoyalFamily

A Rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, no Reino Unido. Antes da confirmação da morte, o Palácio de Buckingham já havia informado que o estado de saúde da monarca preocupava os médicos.

Robbie Coltrane – 14 de outubro

Foto: Reprodução / Youtube

Morreu aos 72 anos, Robbie Coltrane, o Hagrid de ‘Harry Potter’. O ator escocês estava internado em um hospital próximo a sua casa em Larbert, na Escócia. As informações são do portal Deadline. De acordo com a publicação do site internacional, uma agente do ator confirmou a morte de Coltrane.

Luiz Galvão – 23 de outubro

Foto: Divulgação

Fundador do grupo Novos Baianos, o músico e poeta Luiz Galvão morreu em São Paulo, aos 87 anos. O anúncio foi feito por Janete Galvão e a causa da morte ainda não foi divulgada.

Susana Naspolini – 25 de outubro

Foto: Reprodução redes sociais

Conhecida pela irreverência e humor ao fazer reportagens de cunho social, a repórter da TV Globo, Susana Naspolini, morreu em São Paulo durante um tratamento de câncer que realizava pela quinta vez.

Emanoel Araújo – 7 de setembro

Foto: Reprodução/ Museu Afro Brasil

O artista plástico e intelectual baiano Emanoel Araújo, considerado um dos gigantes das artes de raiz afro-brasileira, morreu na casa onde morava em São Paulo, aos 81 anos. Em nota, o Museu Afro Brasil, onde o artista atuava como curador, informou que o corpo dele foi localizado por um funcionário da instituição.

Guilherme de Pádua – 6 de novembro

Foto: YouTube

O ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, morreu aos 53 anos, vítima de um infarto. Ele faleceu na noite do dia 6 de novembro.

Gal Costa – 9 de novembro

Foto: Divulgação

A cantora Gal Costa foi mais uma artista que deixou o Brasil em choque com a sua morte. Ela faleceu aos 77 anos e a família preferiu não divulgar a causa da morte da artista.

Roberto Guilherme – 10 de novembro

Foto: Globo

O ator Roberto Guilherme, conhecido como Sargento Pincel de “Os Trapalhões”, morreu aos 84 anos. A informação foi confirmada pela família do artista. O humorista estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro e lutava contra um câncer há alguns anos.

Isabel Salgado – 16 de novembro

Foto: Ana Branco

A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morreu aos 62 anos nesta quarta-feira (16). Ela foi vítima de uma síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição rara. A informação da morte da ex-atleta foi confirmada por amigos próximos ao jornal O Globo. Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês.

Erasmo Carlos – 22 de novembro

Foto: Reprodução / Redes sociais

O cantor Erasmo Carlos morreu aos 81 anos. Ele voltou a ser internado um dia antes do falecimento, em estado delicado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e chegou a ser entubado, segundo informações da TV Globo.

Irene Cara – 26 de novembro

Foto: Reprodução/ CD

Em 2022, a cantora Irene Cara, de 63 anos, voz do hit do filme ‘Flashdance’, teve a morte confirmada pela assessora Judith Moose. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a Judith não detalhou a causa do falecimento da norte-americana.

Márcia Manfredini – 5 de dezembro

Foto: Thiago Prado Neris/Rede Globo/Divulgação

A atriz Márcia Manfredini morreu aos 62 anos. A morte foi confirmada pela filha da artista, Luiza Manfredini, por meio das redes sociais. Márcia foi conhecida pelo papel de Dona Abigail, a noiva de Beiçola, na série “A Grande Família”, veiculada entre 2001 e 2014 na TV Globo. Ela também participou da série “Sandy e Júnior”, em 1999.

Pedro Paulo Rangel – 21 de dezembro

Foto: Lucio Luna/Divulgação

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada do dia 21, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista. Sucesso nas novelas da Globo, Pedro Paulo Rangel esteve recentemente no ar na reprise de “O Cravo e a Rosa”, trama de Walcyr Carrasco que abriu novo horário de novelas nas tardes da emissora.

Reynaldo Boury – 25 de dezembro

Foto: Reprodução/Instagram

Reynaldo Boury, famoso diretor de novelas e programas de TV, morreu no dia do Natal, aos 90 anos. A confirmação foi dada pelo neto do profissional, o ator Guilherme Boury. Por meio das redes sociais, Guilherme, que esteve em tramas dirigidas pelo avô como “Chiquititas”, lamentou a morte de Reynaldo Boury e fez um desabafo.

Pelé – 29 de dezembro

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O ex-jogador Pelé morreu aos 82 anos na tarde desta quinta-feira (29). O ídolo do futebol brasileiro e mundial estava em tratamento de um câncer no cólon e estava internado desde o último mês. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Desde o diagnóstico do câncer, Pelé passou por diversos problemas de saúde, sendo internado em algumas situações. Ele ainda foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

