relembre os principais fatos do Brasil no ano

Quantas notícias podem ser dadas em 365 dias? Quantos fatos marcantes em um país podem acontecer em um ano? Em 2022, o Brasil viveu diversas expectativas: uma vida “pós-pandemia”, retorno de grandes festas, eleições presidenciais, Copa do Mundo. Nem tudo saiu com o programado, já que uma nova onda da Covid-19 adiou a volta do Carnaval – que só foi acontecer em algumas cidades em abril.

A violência seguiu tomando conta dos noticiários, com casos absurdos e marcantes como a morte do congolês Moïse Kabagambe e o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira. Na política, o presidente Jair Bolsonaro se tornou o primeiro a não conseguir uma reeleição ao perder para Luiz Inácio Lula da Silva.

Relembre esses e outros fatos na retrospectiva de 2022:

A nova variante Ômicron do novo coronavírus fez com que o mundo mergulhasse em uma nova onda da doença no começo de 2022. No dia 19 de janeiro, a a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou que o aumento do número de casos no Brasil era seis vezes acima do observado no início de dezembro de 2021. No fim do mês, no dia 26, um novo recorde de casos: 224.567 diagnósticos positivos de covid-19 em um só dia.

Em paralelo à nova onda, Ministério da Saúde anunciou a aquisição dos imunizantes para o público de 5 a 11 anos. No dia 13, o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas para o público infantil.

Tragédia em Minas Gerais

O início de janeiro trouxe uma tragédia para os moradores de Capitólio (MG). Uma rocha das encostas do famoso cânion da cidade desabou sobre barcos de turistas no dia 8. No total, dez pessoas morreram. Os corpos foram encontrados e identificados. A polícia afirmou que a queda da rocha foi um evento natural.

No dia 24 de janeiro, o congolês Moïse Kabagambe foi morto no Rio de Janeiro. Ele trabalhava por diárias em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Segundo a família, Moïse foi vítima de uma sequência de agressões após ter cobrado dois dias de pagamento atrasado.

Em fevereiro, três suspeitos foram presos pelo espancamento do jovem. O primeiro deles, Alisson Cristiano Alves de Oliveira, de 27 anos, se apresentou voluntariamente na 34ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro (em Bangu). Outro, identificado apenas como Fabio Silva, foi preso no bairro de Paciência, na zona norte carioca. A polícia o localizou, escondido, na casa de parentes.

Ainda em 2021, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que não haveria Carnaval na capital baiana em 2022. Na época, ele avaliou que seria irresponsável realizar a festa diante do quadro da pandemia de Covid-19.

Outras grandes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, em janeiro, também anunciaram o adiamento da festa. No entanto, diferentemente de Salvador, os desfiles das escolas de samba aconteceram em abril, no feriado de Tiradentes.

O início do ano trouxe uma tragédia para o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No dia 15, em apenas seis horas, o acumulado pluviométrico chegou a 259 milímetros (mm), superando a média de 238,2 mm esperada para todo o mês de fevereiro. O temporal provocou deslizamentos de terra em vários morros e alagamentos com fortes correntezas nas ruas.

No Brasil, um dos assuntos com destaque no mês de março foi a divulgação das novas regras para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apresentadas em entrevista coletiva no dia 17. O novo Enem entra m vigor em 2024.

Segundo o MEC, as provas, atualmente compostas apenas pela redação e por perguntas objetivas de múltipla escolha, passarão a contar com outros formatos, como as chamadas questões abertas ou discursivas, nas quais o estudante escreve a resposta e não apenas seleciona uma opção. As mudanças no Enem buscam a adequação do exame ao novo ensino médio.

No dia 12, o vereador Chico Alencar (PSOL) foi sorteado relator do processo disciplinar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio de Janeiro, para cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL), alvo de denúncias de assédio sexual, moral, estupro e manipulação.

O ex-vereador foi preso no dia 7 de setembro e a audiência de instrução está marcada para 8 de fevereiro de 2023. Monteiro está preso preventivamente sob acusação de estupro e o processo está correndo em segredo de justiça. A decisão sobre a data da audiência foi tomada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron.

No dia 12 de abril começou o julgamento de quatro réus envolvidos no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, supostamente a pedido da então esposa, a ex-deputada Flordelis.

Em novembro, Floredlis dos Santos Souza foi considerada culpada pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo e condenada a 50 anos e 28 dias de prisão.

Além de Flordelis, Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica da ex-deputada, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

Outros dois filhos da pastora também já haviam sido condenados pelo crime de homicídio, foram eles Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico, acusado de atirar no padrasto. Recebeu a sentença de 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada.

O terceiro filho condenando foi Lucas Cézar dos Santos Souza, filho adotivo, apontado por comprar a arma do crime. Recebeu a sentença de sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. A pena foi reduzida por ter colaborado com as investigações.

Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu asfixiado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sergipe.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do estado de Sergipe, a vítima “teve como causa da morte insuficiência aguda segundária asfixia. A asfixia mecânica é quando ocorre alguma obstrução ao fluxo de ar entre o meio externo e os pulmões. Essa obstrução pode se dar através de diversos fatores e nesse primeiro momento não foi possível estabelecer a causa imediata da asfixia, nem como ela ocorreu. Após a conclusão dos trabalhos, os laudos serão remetidos à delegacia de Polícia Federal.”

Três agentes da PRF foram presos pelo crime. A morte de Genivaldo, ocorrida em maio, ganhou projeção nacional por causa das imagens veiculadas na internet, que mostram a vítima presa dentro de uma viatura esfumaçada. Genivaldo se debate com as pernas para fora enquanto um policial rodoviário mantém a tampa do porta-malas abaixada, impedindo o homem de sair.

Dom Phillips e Bruno Pereira

O indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista britânico Dom Phillips, que é colaborador do jornal inglês The Guardian, desapareceram no dia 5 de junho no estado do Amazonas.

Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, na região da reserva indígena do Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de 8,5 milhões de hectares. Eles se deslocavam da comunidade ribeirinha de São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte (AM), quando sumiram sem deixar vestígios. Três suspeitos foram presos pelo crime.

Escândalo na Caixa Econômica

Funcionárias de carreira da Caixa acusaram o presidente da empresa, Pedro Guimarães, de cometer assédio sexual. No dia seguinte, Guimarães se demitiu do cargo em carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro. Assumiu em seu lugar a Secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino.

Enquanto a curva de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) seguia em queda, cresceu a preocupação em torno da varíola dos macacos, considerada uma emergência de saúde pública internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No dia 11, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) pediu o registro de dois kits de diagnóstico molecular do vírus Monkeypox junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No dia 22, o Ministério da Saúde deu início a uma campanha de prevenção à doença.

O segundo turno das eleições foi realizado no dia 30. Assim como no primeiro turno o horário de votação terminou às 17h. A disputa seguiu acirrada até as 20h quando, com mais de 98% das urnas apuradas Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. Aos 77 anos, ele cumprirá seu terceiro mandato.

O sonho do hexa campeonato mundial foi novamente adiado. A Seleção Brasileira foi derrotada pela Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final da competição.

O Brasil vencia a partida até os 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando tomou o empate. Nos pênaltis, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram a cobrança, eliminando a seleção. Após a Copa, o técnico Tite confirmou a saída do comando da equipe.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.