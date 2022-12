relembre relação entre Pelé e Maradona

Foto: Reprodução / Instagram

Pelé e Maradona caminharam lado a lado em muitos momentos. A rivalidade entre o maior ídolo do futebol brasileiro e o maior da argentina atravessou décadas e sempre foi alimentada pela torcida e pela imprensa. Na músicas cantada pelos torcedores, cada um provoca de um lado. Os argentinos dizem: “Brasil, decime qué se siente”, enquanto os brasileiros respondem: “Mil gos, só Pelé”. Mas afinal, até onde vai essa rivalidade? Fora de campo, os dois eram amigos?

A verdade é que a relação dos dois foi marcada por troca de farpas públicas, mas também adrmiração e elogios dos dois lados. Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, afirmou, em 2020, quando Maradona morreu, que “perdeu um grande amigo”. Dias antes, no aniversário de Maradona, Pelé já o havia chamado de “grande amigo”.

Os pesquisadores do futebol não cravam um momento exato para rivalidade entre Pelé e Maradona ter começado. O auge dela, no entanto, é na eleição realizada pela Fifa nos anos 2000, quando Pelé foi eleito o melhor jogador do século XX, em votação de especialistas. No voto popular Maradona ficou com o prêmio.

Inicialmente, o prêmio seria dado apenas para o vencedor do voto popular. No entanto, o presidente da federação na ocasião, Joseph Blatter, resolveu que seria um escândalo não premiar Pelé na festa. A entidade então resolveu a situação criando mais um prêmio, o escolhido por um comitê de especialistas. Quando o brasileiro foi chamado ao palco para receber a honraria, Maradona foi embora da festa.

Em mais de uma oportunidade, Maradona afirmou que Pelé era o melhor jogador da história. Mas o elogio vinha seguido de críticas. Em uma ocasião, ele afirmou que não era correto o brasileiro “ter deixado Garrincha morrer na ruína”, se referindo ao ex-companheiro de seleção do Rei

Maradona também criticava a postura de Pelé em relação ao futebol. Para ele, o brasileiro nunca utilizou sua influência para melhorar as condições do esporte, em especial para os jogadores.

Quando teve um programa na Argentina, o La Noche del 10, em 2005, Maradona convidou Pelé como seu primeiro entrevistado. Transmitido ao vivo para Argentina e Brasil, além de outros países da América Latina, o encontro teve uma conversa sobre futebol e drogas. Enquanto o argentino falou sobre seu processo de recuperação, Pelé lembrou dos problemas que passou com o filho Edinho, que foi preso por associação ao tráfico.

