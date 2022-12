Renato Aragão recebe alta após Acidente Isquêmico Transitório

Foto: Reprodução / Redes sociais

Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, recebeu alta hospitalar e já volta para casa na manhã desta sexta-feira (9). O humorista passou dois dias internado após Acidente Isquêmico Transitório (AIT).

As informações são do Na Telinha, que entrou em contato com a esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão. O AIT ocorre por conta de um bloqueio temporário no recebimento de sangue pelo cérebro.

Recentemente, Livian Aragão, filha de Renato, abandou a Farofa da Gkay para ficar com o pai no hospital. “Família em primeiro lugar. Peguei a primeira ponte aérea Farofa da Gkay x Rio de Janeiro para ver meu pai. Ele teve um AIT – Acidente Isquêmico Transitório”, iniciou na legenda da publicação.

Livian Aragão ainda atualizou o estado de saúde do pai: “Está sob vigilância neurológica, muito bem e monitorado com muito amor e carinho. Te amo Renato Aragão”.

O próprio Renato Aragão também apareceu nas redes sociais para acalmar os fãs. “Garotada eu tô bem, não precisa se preocupar, eu tô muito bem. Beijo!”, disse o humorista em vídeo publicado no perfil do Instagram.

