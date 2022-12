Repórter da Globo News viraliza após engolir mosca e se engasgar ao vivo

Foto: Reprodução/GloboNews

Tudo parecia como uma entrada ao vivo normal durante a programação da GloboNews, mas o comentarista Octávio Guedes acabou viralizando por conta de algo no mínimo inusitado.

Enquanto passava informações sobre as primeiras ações do ministro da fazenda do Governo Lula, Fernando Haddad, o profissional se engasgou após engolir um mosquito.

O âncora Tiago Eltz não conseguiu segurar a risada após Octávio revelar que havia “comido” um mosquito durante a entrada ao vivo.

“O Octavio foi vítima. Os mosquitos de Brasília estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou a transmissão lá. Quem está mais tempo lá consegue escapar dos mosquitos, mas hoje o mosquito conseguiu pegar o Octavio desprevenido. Tá chegando uma água pra ele. Queria saber se engoliu o mosquito ou se saiu”, disse o jornalista.

“Engoli o mosquito. Engoli o mosquito, que nojeira. Mas tava gostosinho. Ri do coleguinha mesmo. Vai ter volta”, soltou Octávio.

Aos risos, Tiago revelou já ter passado por isso quando era repórter: “Eu já passei por muitas vezes na rua, o problema da mosca, abelha e mosquito. Eles estão sempre prontos para criarem uma cena quanto estamos na rua”.

Veja o vídeo:

