repórter do ‘É de Casa’ dá fora em Isabel Teixeira ao vivo

O repórter Tiago Simpatia deu um fora enorme na atriz Isabel Teixeira neste sábado (31), durante uma entrada ao vivo no programa “É de Casa”, da TV Globo.

O jornalista falava sobre a São Silvestre, na Avenida Paulista, quando a global, que deu vida a Maria Bruaca em “Pantanal”, apareceu e começou a exibir a medalha que ganhou na corrida.

Em seguida, ao tentar mandar um beijo para Maria Beltrão, que é uma das apresentadoras da atração, a atriz foi cortada por Tiago, que “colocou ela para correr”. Assista ao vídeo abaixo

No vídeo, que passou a circular nas redes sociais após a gafe, o repórter parece visivelmente incomodado e deu a entender que não reconheceu Isabel. No entanto, em seguida, chama a atriz para entrevistá-la.

Os internautas comentaram a situação. “O cara foi super ignorante”, classificou um. “A demissão vem aí”, comentou outra pessoa. “Eu vi o ao vivo, fiquei sem graça por ela coitada… Ela toda felizona”, concluiu uma terceira internauta.

Após a vergonha, Isabel seguiu conversando com o repórter. A atriz falou sobre a emoção de participar da prova e ressaltou que completou os 15 quilômetros com 5 minutos a menos que no ano anterior.

“A gente sabe que o ano tá acabando bem quando Isabel Teixeira aparece de surpresa no ao vivo de Thiago Simpatia! Que coisa maravilhosa!” disse Maria Beltrão no ao vivo.

