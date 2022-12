Restaurante de Feira de Santana lança picanha folheada a ouro

Foto: Divulgação

Não será necessário ir até o Catar para se deliciar com uma das iguarias mais polêmicas da Copa do Mundo de 2022, a carne banhada a ouro.

O prato do chef Nusret Gökçe, mais conhecido como Salt Bae, foi replicado pela Princensinha do Sertão, Feira de Santana, e a aproximadamente 116,4 km de Salvador, será possível se deliciar com a carne inshalá.

O empresário Matheus do Nascimento Silva, proprietário de um restaurante no bairro Ponto Central, em Feira, que serve espetinhos de carne, desenvolveu a própria versão da delícia e adicionou ao cardápio o espetinho de picanha com folha de ouro.

“Eu fiz uma postagem no dia 14, aí o pessoal ficou curioso, nem tinha no cardápio ainda. Foi mais pensando em algo novo, sempre gostei do ouro na culinária. Aqui tem uma cachaça com ouro”, contou ao iBahia.

Foto: Arquivo Pessoal

Matheus explicou que a ideia surgiu durante a Copa. “Primeiro, foram os jogadores do Brasil. Depois, na final da Argentina, o chef [Salt Bae] entrou em campo e pegou na taça, o que não pode. Aí veio essa ideia de colocar o ouro nos pratos do restaurante”.

O espetinho é vendido no espaço Villa, que além de oferecer as delícias, reúne outros serviços como açaí, e lavagem automotiva. O valor da novidade é R$ 24,90. Segundo Matheus, a ideia é trazer o outro para mais espetos, como o de cupim, que é um dos carros chefe do local.

O original

A carne de R$ 9 mil experimentada por jogadores da seleção brasileira no Catar, durante a Copa do Mundo, gerou comentários, memes e polêmicas. Porém, os cortes folheados a ouro 24 quilates, não fizeram a cabeça apenas da seleção brasileira.

O restaurante do Salt Bae, que possui 32 unidades ao redor do mundo, já recebeu o atacante polonês Robert Lewandowski e parte da seleção espanhola, Galvão Bueno, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno.

No Catar, as peças de carne folheadas a ouro são vendidas em três opções de corte: o filé que custa 1,1 mil rials, ou R$ 1,5 mil, o tomhawk, corte do dianteiro do boi, que sai por 2,3 mil rials, ou R$ 3,3 mil e o hambúrguer, com folhas de ouro no sanduíche e na batata frita, que custa 495 rials, ou R$ 700.

Sem muita ostentação, no Brasil é possível “temperar” a carne com ouro por bem pouco. Dez unidades das folhas utilizadas nos pratos do chefe turco podem ser encontradas sem dificuldades por R$ 60.