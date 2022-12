Restaurante que une parilla, pizza e hambúrguer em Salvador

Escolher um restaurante para almoçar ou jantar pode ser um verdadeiro desafios para os indecisos. O processo de decisão se torna ainda mais difícil quando a fome ataca e a dúvida ecoa na mente: hambúrguer ou pizza? O Salsero, restaurante localizado na Pituba, soluciona essa questão e ainda oferece carnes nobres na parilla.

A nutricionista e colunista do iBahia, Fernanda Macuco, visitou o espaço que une os três tipos de comida e aproveitou o momento para provar o menu executivo. A alternativa conta com entrada, prato principal e sobremesa, sendo bem atrativa pelo sabor e também pelo valor (a partir de R$ 39,90).

Na ocasião, Fernanda começou comendo mini burguers para entrada, logo em seguida, comeu carne do sol e finalizou com a sobremesa de abacaxi com sorvete e crocante.

O Salsero ainda dispõe de um happy hour especial nas sextas-feiras, com chopp e roskas dobrados, além do rodízio de pizza, que sai no valor de R$ 41.

Serviço:

Endereço: Rua Alexandre Herculano, 29 – Pituba – Salvador, BA

Funcionamento: terça e quarta – 11h40 às 15h e 17h40 às 22h / quinta – 11h40 às 15h e 17h às 23h / sexta e sábado – 11h às 23h / domingos e feriados – 11h40 às 22h

Reservas e pedidos: @salsero

