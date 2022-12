Resultado Dia de Sorte, concurso 694, hoje, quinta, dia 15 de dezembro

Nesta quinta-feira (15/12), a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio do Dia de Sorte. O concurso 694 dessa modalidade foi realizado em São Paulo, à 20h.

A princípio, de acordo com a Caixa, o valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00. Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

A saber, não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação no Dia de Sorte 694, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de 7 acertos.

Resultado Dia de Sorte concurso 694

A princípio, o concurso 694 do Dia de Sorte desta terça-feira (13/12) oferece a quantia de R$ 500 mil no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar.

As apostas do Dia de Sorte 694 são simples. Os jogadores só precisam optar por 7 até 15 dezenas entre 31 que ficam dispostas no volante. Além disso, é preciso escolher também seu “Mês da Sorte”, o que não é nada difícil, não é?

Veja o resultado do concurso 694 do Dia de Sorte desta quinta-feira (15/12):

30 – 02 – 04 – 07 – 16 – 31 – 29

Mês da Sorte:

Como apostar no Dia de Sorte 694?

No Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis no volante. A aposta mínima é de R$ 2 e permite aos apostadores serem premiados com, pelos menos, 4 acertos e o Mês de Sorte.

Contudo, é importante lembrar que o prêmio principal só é pago para aqueles que acertarem todas as dezenas revelada. O palpite pode ser feito tanto presencialmente uma casa lotérica quanto pela internet, no site ou aplicativo loterias.

Vale ressaltar que a cada aposta no Dia de Sorte o jogador também escolhe seu “Mês de Sorte”. Caso acerte, o apostador receberá o prêmio mínimo de R$ 2.

Para as apostas online, é preciso apostar, no mínimo, R$ 30. Esse valor pode ser dividido para outras loterias, como Lotomania, Quina, Super Sete, Lotofácil, Super Sete etc.

Quantidade de números Valor da aposta 7 números + 1 Mês de Sorte R$ 2,00 8 números + 1 Mês de Sorte R$ 16,00 9 números + 1 Mês de Sorte R$ 72,00 10 números + 1 Mês de Sorte R$ 240,00 11 números + 1 Mês de Sorte R$ 660,00 12 números + 1 Mês de Sorte R$ 1.584,00 13 números + 1 Mês de Sorte R$ 3.432,00 14 números + 1 Mês de Sorte R$ 6.864,00 15 números + 1 Mês de Sorte R$ 12.870,00?

Apostas no Portal Loterias CAIXA ou Aplicativo

De acordo com a Caixa, os prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador. No Dia de Sorte não é diferente.

Caso a opção seja receber o valor do seu prêmio do Dia de Sorte em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada no concurso do Dia de Sorte, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Ganhou no concurso? Saiba como retirar seu prêmio

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento fica disponível nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.