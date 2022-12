Réveillon de Santos terá show de drones em homenagem a Pelé

Foto: Reprodução

O Réveillon de Santos terá um show de drones em homenagem da Pelé, conforme anunciou a prefeitura da cidade. A ideia é similar ao que aconteceu no Catar, durante a Copa do Mundo, quando formou-se a imagem da camisa 10 do Rei do Futebol no céu. Pelé morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos, com falência múltipla dos órgãos.

Ao todo, serão usados 80 drones retratando a trajetória do Atleta do Século, segundo a administração municipal. A homenagem, na Praia do Gonzaga, acontecerá pontualmente às 22h, uma menção ao número 10 eternizado pelo ex-jogador.

Os ddrones vão ganhar formas e cores que vão representar a origem do Rei, em Minas Gerais, até a cehgada no Santos FC, com suas conquistas pelos campos do mundo.

Um dos desenhos deve recriar uma foto de Pelé segurando a taça Jules Rimet, conquistada pela Seleção Brasileira em definitivo na Copa de 1970, no México, com o tricampeonato mundial.

Dez minutos depois, haverá ainda outra menção ao número 10. Às 22h10, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos vai tocar os dois hinos do Santos: o oficial (Sou Alvinegro da Vila Belmiro) e Leão do Mar, que embalou as conquistas do Peixe nos tempos de Pelé.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.