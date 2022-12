Réveillon é cancelado em cidade da BA após aumento da Covid-19

Foto: Reprodução/TV Sudoeste

A prefeitura da cidade de Guanambi, que fica no sudoeste da Bahia, suspendeu a festa de Réveillon que aconteceria na praça por causa do aumento dos casos da Covid-19. A decisão foi tomada na quarta-feira (21), em reunião com o Conselho Municipal de Saúde (CMS).

De acordo com o conselho, existiria alto risco epidemiológico por causa da realização de um evento de grande porte em uma área na qual seria impossível adotar cuidados e controle de acesso. Portanto, haveria risco de potencializar a disseminação da doença. As informações são do g1 Bahia.

A festa estava planejada para acontecer na Praça do Feijão, no dia 31. O cantor Eduardo Costa, assim como a estrutura e show pirotécnico, estavam contratados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

De acordo com o secretário Victor Boa Sorte, os contratos serão utilizados em um evento posterior, como São João ou aniversário da cidade, caso as taxas da Covid-19 diminuam.

Para os eventos privados, a Secretaria de Saúde deve publicar um decreto ainda nesta semana para orientar os organizadores, já que para essas festas existem possibilidades de controle de acesso para adotar medidas de prevenção.

