Réveillon no Festival Virada Salvador

Claudia Leitte comandará a contagem regressiva no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. Além dela, sobem ao palco do evento neste sábado (31) nomes como Léo Santana, Wesley Safadão e João Gomes.

O evento, promovido pela prefeitura, começou na quarta-feira (28) e terá mais de cinquenta artistas divididos em dois palcos. O festival segue até 1º de janeiro.

