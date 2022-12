REVELADA a forma mais prática de fazer a inscrição no CadÚnico

O Cadastro Único para Programas Social do Governo Federal (CadÚnico) é uma base de dados criada para catalogar as famílias de baixa renda do país. Desse modo, é possível incluí-las em iniciativas que as beneficiem financeiramente ou diretamente com algum produto.

Assim, para ter acesso as políticas públicas do Governo Federal, é necessário realizar a inscrição em um dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). No entanto, é possível fazer um pré-cadastro pela internet para adiantar o processo e terminar o registro presencialmente.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Para se cadastrar no banco de dados do Governo Federal, é necessário se enquadrar em uma das situações abaixo:

Pertencer a família com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 606);

Integrar a família com renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636);

Compor família com renda superior as mencionadas, mas que precisam da inscrição para concessão de medida específica;

Ser de família em situação de rua – sozinho ou acompanhado.

Pré-cadastro digital do CadÚnico

O pré-cadastro pode ser realizado através da plataforma Gov.br ou pelo aplicativo oficial. Neste sentido, veja como realizar o procedimento pelo site:

Acesse o site Gov.br; Clique em “Entrar”; Informe o seu CPF; Leia e concorde com os termos; Escolha entre seguir com o cadastro através das informações de uma conta ou clique em “Tentar de outra forma”; Caso a segunda opção seja escolhida, é preciso responder as perguntas e clicar em “continuar”; O sistema enviará um código de segurança para o e-mail e o número de celular cadastrados; Para finalizar, informe o código e crie uma senha de acesso.

Completada esta etapa, acesse a opção do CadÚnico e realize o pré-cadastro. Lembrando que, depois dessa pré-inscrição, será preciso ir até uma unidade do CRAS no prazo de 120 dias para fornecer as demais informações.

Quais benefícios posso receber com a inscrição no CadÚnico?

Primeiramente, é importante ressaltar que não necessariamente você terá acesso a algum benefício assistencial. Isso porque, cada programa possui as suas próprias regras de concessão. No entanto, o CadÚnico é pré-requisito para todos.

Assim, além do Auxílio Brasil, o cidadão também poderá participar dos seguintes programas:

Ação de Distribuição de Alimentos (ADA);

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Carteira do Idoso;

Casa Verde e Amarela;

Concessão de bolsas por entidades com Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social com atuação na área da educação (CEBAS-Educação);

Créditos Instalação do Programa Nacional de Reforma Agrária;

Distribuição de conversores de TV Digital;

Facultativo de Baixa Renda;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Internet Brasil;

Isenção de taxas de inscrição em concursos públicos;

Isenções na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

Plano Progredir;

Programa Cisternas – Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água;

Programa Criança Feliz;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Programa Nacional de Assistência Estudantil;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Projeto Dom Hélder Câmara;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Sistema de Seleção Unificada – Sisu/Lei de cotas;

Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ;

; Telefone Popular – Acesso Individual Classe Especial;

Urbanização de Assentamentos Precários.