Richarlison marca o 3º gol na Copa e Tite se rende a dancinha do pombo

Foto: Reprodução / Globoplay

A celebração do 3º gol de Richarlison durante a partida do Brasil contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Catar foi diferenciada. É que o camisa 9 da Seleção Brasileira correu em direção do banco de reservas após anotar mais um tento e viu Tite se render a dancinha do pombo. Veja o vídeo abaixo:

Richarlison marca 3º gol na Copa e Tite se rende a dancinha do pombo pic.twitter.com/0pqwwgEeqy — iBahia (@iBahia) December 5, 2022

Camisa 9 da Seleção Brasileira recebeu assistência do capitão e zagueiro do time, Thiago Silva. Só no primeiro tempo, o time canarinho já anotou quatro gols ao todo. Além de Richarlison, Neymar, Vini Jr. e Lucas Paquetá também marcaram na partida.

