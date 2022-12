Richarlison vira meme na web após compartilhar resultado de tatuagem

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Richarlison entrou para os assuntos mais comentados da web nesta quarta-feira (14) após mostrar o resultado das tatuagens que fez nas costas.

O jogador da seleção brasileira decidiu homenagear Neymar, Ronaldo Fenômeno, além de desenhar o próprio rosto e um recado de Pelé.

A arte começou a ser tatuada na terça-feira (13) e após o resultado parcial, o nome do jogador entrou para os trends do Twitter originando diversos memes.

Alguns usuários da rede social compararam o desenho do rosto de Neymar com o cantor Eduardo Costa. “Richarlison mirou no Neymar e aceitou no Eduardo Costa”, escreveu uma conta. “Nada no Brasil é mais importante agora do que a tatuagem do Richarlison”, brincou outro.

Confira:

Nada no Brasil é mais importante agora do que a tatuagem do richarlison — Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) December 14, 2022

