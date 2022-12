Rifeira morta sonhou com tiroteio antes de ser assassinada

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A vendedora de rifas Hynara Santa Rosa da Silva, de 39 anos, que morreu ao lado do companheiro Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, sonhou que presenciava um tiroteio junto com uma amiga. O casal foi assassinado em uma praia em Barra do Jacuípe, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador. Os corpos dos dois serão enterrado na tarde desta segunda (12).

“Eu estava com você no comércio, com roupa de academia, e parou um carro e chamou o nome dela. Deram um tiro e eu consegui rastejar até meu carro e comecei a chamar ela, porque meu carro é blindado… Eles atiravam tanto e eu saí correndo até a polícia. Acordei assustada”, disse Hynara através de uma mensagem em uma rede social.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A rifeira, após relatar o sonho, pediu para que a amiga tivesse cuidado. “Tenha cuidado, viu, meus sonhos são sempre avisos”, pediu à amiga.

O crime aconteceu no domingo (11). Antes do assassinato, o casal usou a rede social para postar vídeos e fotos dos momentos de lazer na região turística. Nas imagens, os empresários aparecem andando de jet-ski e curtindo com amigos. Eles deixaram dois filhos pequenos.

Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime, e nem se o caso tem relação com o trabalho das vítimas com rifas. A situação está sob investigação da 33ª Delegacia Territorial, em Monte Gordo, também em Camaçari.

Segundo a Polícia Civil, equipes de policiais da região metropolitana realizaram os levantamentos iniciais e expediram as guias periciais e de remoção dos corpos dos empresários, que seguiram para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre os sepultamentos.

No Instagram, seguidores das vítimas deixaram mensagens de pesar. “Jesus, que triste”, escreveu uma mulher. “Os meninos deles… que Deus dê muita força a toda a família e que cuidem muito bem deles”, comentou outra. “Estou sem acreditar”, desabafou uma terceira.

