Rihanna mostra rosto do filho com A$AP Rocky pela primeira vez

Foto: Reprodução / Redes sociais

Rihanna surpreendeu os fãs ao publicar um vídeo neste sábado (17) onde mostra o rosto do filho com A$AP Rochy pela primeira vez. No registro, publicado no Tik Tok, o bebê se rende a boas gargalhadas com piadas da mãe.

Nos comentários do post, admiradores da cantora ficaram apaixonados pelo vídeo. “Que neném mais lindo”, escreveu um. “Nossa, o rei da fofura”, comentou outro. “Queria ser esse neném com zero preocupações na vida”, brincou o último.

O menino nasceu no dia 13 de maio, em uma maternidade localizada em Los Angeles. As informações são do dite TMZ. Rihanna e A$AP estão juntos desde novembro de 2020. Antes do namoro os dois foram amigos de longas datas.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.