Rio transborda e gera alagamento em Itabuna; áreas são isoladas

O nível do Rio Cachoeira voltou a subir durante a tarde desta sexta-feira (2) e a água acabou alagando alguns pontos próximos à passagem do fluxo, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Os dados foram atualizados pela Defesa Civil do município. Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de vítimas.

De acordo com o diretor da Defesa Civil da cidade, Kaique Brito, o nível da água chegou a 9 metros acima do normal. Até o início da tarde, eram 5,5 metros. O crescimento foi de 3,5 metros em poucas horas, segundo o balanço. Ainda segundo o órgão, o aumento aconteceu por causa das chuvas nas cabeceiras dos rios que formam a bacia do Cachoeira: Piabanha, Salgado e Colônia.

Conforme informações passadas por Kaique em entrevista à TV Santa Cruz, foram registrados mais de 200 milímetros de acumulado de chuva no Piabanha somente nas últimas 24 horas. A situação fez com que a cidade de Arataca, próxima ao rio, ficasse isolada.

Além do acumulado no Rio Piabanha, Itabuna registrou ainda 151 milímetros de chuva só nesta sexta, em apenas 12h. A situação é preocupante, pontuou a autoridade. “Essa água do Rio Piabanha não teve nenhum tipo de contenção e escorreu para o Rio Cachoeira. Com a chuva em Itabuna, as águas dos canais também foram para o rio e o nível subiu bastante”, explicou Caíque.

O diretor ainda detalhou que a chuva registrada na cabeceira do Rio Piabanha já é maior do que a do ano passado.

