Roberto Carlos fica sem graça com pedido de Maraisa em especial de Natal

Foto: Reprodução/Instagram

A apresentação de Maiara e Maraisa no especial de Natal de Roberto Carlos na TV Globo, caiu nas graças do público pela espontaneidade da dupla ao lado do cantor.

O artista, que fez um dueto com as irmãs para o especial que vai ao nesta sexta-feira (23), ficou sem graça ao ser “paquerado” por Maraisa que revelou estar solteira há dois anos.

“Você não casou, não, né?”, questionou a sertaneja. “Ainda não… Se novo não”, respondeu Roberto Carlos. Foi nesse momento que Maiara aproveitou a situação para falar sobre a solteirice da irmã.

“Tem dois anos que els está solteira. Me ajuda”, disse a cantora. “Tô solteira tem dois anos”, reiterou Maraisa que ainda mostrou a mãe na plateia da gravação do especial.

“Minha mãe está aí também, a sua sogra”, soltou a cantora arrancando risos de Roberto Carlos. O cantor entrou na brincadeira e soltou beijos para a matriarca: “Oi, meu amor. Como vai, tudo bem?”.

Veja o vídeo:

