rodovias são recuperadas e liberadas após danos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Sete rodovias baianas foram totalmente liberadas após reparos por danos causados pelas fortes chuvas que caíram no sul da Bahia, nos últimos dias. Com isso, nesta segunda-feira (5), apenas uma pista segue interditada e uma foi parcialmente liberada.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) realizou os reparos. Confira os trechos:

Liberadas

BR-101 – trecho Itagimirim/Itapebi: A estrada federal estava bloqueada por conta de erosão do pavimento asfáltico. O serviço de reparo foi concluído com liberação do trânsito.

BA-284 – trecho Itamaraju/Jucuruçu: Houve rompimento de um bueiro e o trecho da estrada cedeu. Foi feita recomposição do trecho entre o distrito de Nova Aliança e Itamaraju. O tráfego na rodovia está totalmente liberado, contudo, recomenda-se atenção máxima ao dirigir pela rodovia.

BA-001 – trecho Prado/Cumuruxatiba: Houve rompimento total na estrada. O trecho esta passando por obras, mas o fluxo já foi normalizado após construção de aterro provisório. Recomenda-se cautela ao longo do trajeto.

BA-130 – trecho Ibicuí/Ibitupã: O desvio criado na ponte sobre o Riacho Doce cedeu. A Seinfra recompôs o aterro e mantém equipe no local para eventuais intervenções. Recomenda-se atenção redobrada.

BA-262 – trecho Poções/Nova Canaã: Houve deslizamento de terra, a Seinfra realizou limpeza e desobstrução da via, possibilitando a passagem de veículos. No entanto, a atenção deve ser redobrada no local.

BA-651 – trecho Itapitanga/Coaraci: O desvio criado na ponte do Rio Três Braços cedeu, a Seinfra realiza ações de recomposição, e o tráfego de veículos esta normal no trecho. No entanto, a recomendação é de atenção redobrada caso o motorista tenha que utilizar essa rodovia.

BR-415 – trecho Ilhéus/Itabuna: Trecho sem obstrução viária, no entanto, recomenda-se atenção nas conduções dos veículos, obedecendo sempre o limite de velocidade regulamentado na rodovia.

Parcialmente liberada

BA-275 – trecho Eunápolis/Itapebi: O trecho estava sendo a principal alternativa de trânsito entre Eunápolis/ Itapebi, devido ao bloqueio da

BR-101: guarnições da CIPRv/Itabuna continuam gerindo a segurança e fluidez do trânsito.

Interditada

BA-126 – trecho Vereda/Nova Alegria: Quatro pontilhões romperam no trecho, estão sendo realizadas ações emergenciais para retomada do tráfego de veículos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.