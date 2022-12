Rogerinho fala de expectativa para Réveillon em Porto Seguro

Foto: Divulgação

Rogerinho não vê a hora de subir ao palco para comandar a virada no Réveillon Felicitá, que acontece em Porto Seguro, na Bahia.

Dono do hit “Botadinha Saliente”, a décima música mais executada do Brasil no YouTube, Rogerinho vai dividir palco com Filipe Ret, Mari Fernandez, João Gomes e Tierry.

“Vai ser uma noite muito especial para mim. Sei que não foi um ano fácil, mas vencemos. Prometo uma noite inesquecível para quem for curtir comigo, com muita música e animação”, disse o artista.

Com 22 anos, o artista teve mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 125 milhões de reproduções no clipe de “Botadinha Saliente” no YouTube e acumula 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Os ingressos para o show de Rogerinho, com opções open bar e all inclusive, estão à venda no site.

