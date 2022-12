Fundada no ano de 2006, a Rôgga nasceu em Joinville com o intuito de realizar sonhos e entregar segurança em seus empreendimentos. Hoje, a empresa é considerada uma das maiores construtoras de Santa Catarina e está presente no ranking das maiores em todo o Brasil. Para mais informações, veja, a seguir.

Rôgga tem NOVOS empregos em Santa Catarina

A Rôgga é a única construtora presente entre as empresas mais inovadoras atuando no Sul do país. A companhia busca investir em tecnologia avançada, assim, levando segurança, conforto e uma boa vivência a todos os seus clientes.

A empresa acredita que melhorar o habitat humano faz com que ela cresça cada dia mais. Fundada com esse propósito, a companhia conduz as suas ações e se expande junto delas. Hoje, a contratante está anunciando uma nova seleção de candidatos para fazer parte da equipe. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e como se candidatar.

Analista de Contas a Receber – Joinville/SC;

Bloqueiro – Penha/SC;

Analista de Qualidade – Joinville/SC;

Comprador de Materiais – Santa Catarina;

Analista de Riscos e Controles Interno – Santa Catarina;

Corretor de Imóveis – Barra Velha/SC;

Auxiliar de Engenharia de Obras – Joinville/SC;

Estágio no setor Gestão Corporativa – Joinville/SC;

Líder de Obras – Barra Velha/SC;

Operador de Produção – Santa Catarina;

Servente de Obras – Penha/SC.

Como se candidatar

Se você possui interesse e deseja concorrer às vagas anunciadas, basta entrar no site 123 empregos. Nele, estão disponíveis todas as informações referentes ao envio do currículo para análise.

Quer ficar por dentro de todas as oportunidades de emprego da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos.