Romantismo: um resumo completo para ENEM e vestibulares

Romantismo: um resumo completo para as suas provas

O termo “romantismo” é usado para definir um dos tantos movimentos artísticos e literários que aconteceu na Europa e no Brasil.

O tema é cobrado com com grande frequência em questões de português, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, o artigo de hoje trouxe um resumo com algumas das principais características do período para que você possa garantir um bom desempenho nas provas. Vamos conferir!

Romantismo: introdução

O romantismo foi um movimento artístico, estético e cultural que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX. Ele foi caracterizado pela inauguração da modernidade no campo artístico.

Romantismo: fases

O romantismo pode ser divido em três grandes fases:

Sentimental: o grande nome dessa fase é Álvares de Azevedo, autor que dialoga com sentimentos de forma exagerada, evidenciando a morte e a loucura, e até mesmo uma fuga da realidade.

Social: com foco na representação da realidade social da época, um grande nome desse período é Victor Hugo, autor de Os Miseráveis.

Nacionalista: em tom forte e nacionalista, as obras desse período exaltam a nação. No Brasil o movimento indianista tem grande impacto no romantismo nacionalista, nomes como Gonçalves Dias e José de Alencar são referências.

Romantismo: principais características

O indivíduo é central para o movimento. Com sentimentalismo exacerbado, nacionalismo, idealização da mulher e do amor e um tom depressivo, o romantismo é marcado por obras que destacam esses aspectos em todos os autores do movimento, principalmente com o discurso de fuga da realidade, da morte e dos sonhos.

Romantismo: no Brasil

No Brasil, o Romantismo teve início no ano de 1836 com a publicação da obra “Suspiros Poéticos e Saudades”, de Gonçalves de Magalhães. José de Alencar também é um autor de referência do movimento devido aos seus livros “Iracema” e “O Guarani”.