Rosiane Pinheiro pede desculpas a Ingrid Ohara: ‘Te amo’

Foto: Reprodução/Instagram/RecordTV

A paz está selada entre Rosiane Pinheiro e Ingrid Ohara. De acordo com informações do jornalista Kadu Brandão, do iG Gente, o pedido de desculpas aconteceu durante a gravação da dinâmica da “lavagem de roupa suja”, de ‘A Fazenda 14’.

Segundo a publicação, a eterna “Raimunda” disse que “amava” a ex-‘De Férias Com o Ex’. As duas já se desentenderam dentro e fora do reality show rural.

“Você é uma safada descarada, baixo-astral. Foi pegar cocô só para se mostrar, para não sair da Fazenda. Aqui no seu c*”, gritou para a ex-participante do “De Férias Com o Ex”.

Toda a confusão que rolou entre Rosiane e Ingrid durante o ao vivo #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/zIlubhyy37 — Central Reality (@centralreality) September 30, 2022

Rosi chegou a xingar Ingrid de “vagab**da” durante uma das eliminações do reality. A dançarina também tentou agredir a influenciadora digital em um podcast. A “baiana” foi a terceira eliminada do game, já Ingrid, a segunda.

