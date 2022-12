Rui Costa confirma que governo Lula terá 37 ministérios

Foto: Reprodução / Instagram

Próximo ministro da Casa Civil, o governador Rui Costa confirmou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 37 ministérios. A informação foi dada neste sábado (17) após reunião com o petista.

O governador da Bahia afirmou que pastas serão desmembradas, mas não haverá criação de cargos. Os nomes dos titulares das pastas serão anunciados ao longa da próxima semana, segundo Rui.

“Um pedido do presidente foi, ao desmembrar os ministérios, não haver ampliação de cargos”, declarou Costa após reunião com Lula, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Aloízio Mercadante, que comandará o BNDES. “Ou seja, o custo e o volume de gastos se manter independente da quantidade de ministérios. Então nós estamos finalizando a estrutura com 37 ministérios”.

Rui ainda disse que da Pesca, Cidades, Transportes, Portos e Esporte voltarão a existir. A dos Povos Originários e Gestão serão criadas.

Até o momento, além de Rui Costa, Lula já confirmou outros cinco nomes que vão ocupar a Esplanada dos Ministérios a partir de 2023. São eles: Fernando Haddad (Fazenda), Flávio Dino (Justiça), José Múcio Monteiro (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Margareth Menezes (Cultura).

