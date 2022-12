Rui nomeia advogado Antônio Adonias como novo desembargador

O advogado Antônio Adonias foi nomeado em decreto publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia desta sexta-feira (16) novo desembargador no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Adonias, segundo nome da lista sêxtupla elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), foi escolhido pelo governador Rui Costa para o cargo.

A lei ordena que advogados e membros do Ministério Público devem ocupar um quinto das vagas dos tribunais de Justiça. No caso dos advogados, o chamado quinto constitucional é cumprido após eleição direta feita pela categoria e escolha posterior feita no próprio TJ-BA.

Neste ano, as eleições na OAB aconteceram em outubro e a lista foi composta pelos seguintes nomes: Germana Pinheiro (5427 votos), Antônio Adonias (4824), Carina Canguçú (3220), Carlos Magnavita (3062), Vivaldo Amaral (3051) e Josemita Rebouças (2571).

Os seis nomes são enviados para o próprio TJ-BA que reduz a lista para três nomes que se tornam opção para a escolha do governador.

