Rumo recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a concessionária de ferrovias Rumo está recrutando estudantes do ensino superior para seu programa de estágio 2023. Ao todo, a empresa disponibiliza 21 postos de trabalho para diferentes cidades nos estados do Paraná, de São Paulo e Mato Grosso.

São elegíveis estudantes matriculados nos cursos de Administração, Análise de Sistemas, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Logística, Tecnologia da Informação e áreas afins, com formatura prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para estagiar seis horas por dia nas unidades da empresa localizadas nas cidades de Curitiba (PR), Araraquara (SP), São Paulo (SP), Santos (SP), Rio Claro (SP) e Rondonópolis (MT). Além da capacitação técnica, a empresa reforça que busca pessoas que demonstrem proatividade, tenham senso de comprometimento, capacidade de organização e potencial para desenvolver o autogerenciamento de suas atividades.

O programa é estruturado em três pilares, sendo Matriz de Treinamento, Encontro com Lideranças e Projeto de Melhoria. Assim, durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de aprender conteúdos específicos para apoiar as atividades de rotina e terão contato com diversas áreas para imersão no negócio e expansão do olhar para a carreira. Além disso, poderão colocar os conhecimentos em prática e fazer a diferença no negócio com o desenvolvimento de um projeto focado nas necessidades da área.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem, vale refeição ou alimentação, auxílio materno infantil para mães com filhos de até 7 anos, auxílio farmácia, assistência médica, seguro de vida e assistência odontológica.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão se inscrever pelo site https://estagiorumo.randstad.com.br/vagas_estagio_rumo/ até o próximo dia 23 de dezembro. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem teste e entrevista coletiva; roda de conversa com gestores e entrevista final, que poderá ser presencial caso solicitado pelo gestor imediato. Todas as etapas são eliminatórias.