Sabia que a MOEDA DE R$ 1 pode valer “UMA NOTA PRETA”? Entenda o porquê

A moeda de R$ 1 pode valer muito dinheiro e, de repente, é possível que tenha uma relíquia na sua carteira, sem saber. Embora pareça mentira, esse fato é uma realidade. Isso porque, algumas edições específicas dessas moedas são limitadas e, consequentemente, muitos colecionadores procuram por elas. Mas não é qualquer tipo, pois, precisa ter algum indicativo, muitas vezes sutil.

Atualmente, os numismáticos, nome dado os colecionadores de moedas, fazem verdadeiras caçadas em busca deste dinheiro tão raro. E o Notícias Concursos, na matéria desta quarta-feira (21) falará um pouco mais sobre qual moeda de R$ 1 vale uma “nota preta”.

Qual moeda de R$ 1 é mais rara?

No momento, muitas moedas de R$ 1 são procuradas, e uma delas é de 1998, em uma edição especial da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso porque, na oportunidade, o governo comemorou os 50 anos da assinatura do documento e cunhou o ícone relativo ao evento na parte de trás da moeda.

Por isso, esse exemplar é raro, limitado e muitos colecionadores as procuram. Caso tenha alguma, pode até colocar para vender em sites especializados ou em portais como o Mercado Livre, onde se encontram muitas moedas de R$ 1.

Além disso, lembramos ainda que existe uma moeda de 1995 também muito procurada, mas não por ser mais antiga. Contudo, ela tem muito valor devido à homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Neste caso, muitos numismáticos também procuram por essas moedas.

Outro exemplo é uma moeda de R$ 1 de 1994, a única já fora de circulação, e que também é bastante cobiçada. Inclusive, foi alvo até de diversas reportagens.

Moedas em edições limitadas

Entre as moedas de R$ 1 que são mais valiosas estão essas que são de edições limitadas, com poucas unidades, para esses eventos comemorativos. Até mesmo uma específica, que comemora o aniversário de 50 anos do Banco Central, está entre as mais procuradas.

Porém, uma dica para quem quer começar a colecionar moedas assim é entrar no site do Mercado Livre ou sites especializados e fazer a garimpagem. Desse modo, encontrará algumas preciosidades que a internet permite em tempos de conectividade total.

Além disso, vale tirar um tempo, pegar o seu porta-moedas, a carteira ou a gaveta e verificar se não tem alguma dessas preciosidades guardadas. Caso tenha uma moeda de R$ 1 que seja valiosa, poderá vender e até mesmo trocar por outras. Mas, quanto aos valores, não existe um preço fixo por cada moeda antigo. Isso dependerá do acordo que fizer com o comprador ou o vendedor.