SAC Digital passa a oferecer atendimento no WhatsApp; confira

A plataforma SAC Digital passou a oferecer atendimento via WhatsApp, segundo informações divulgadas pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) nesta quinta-feira (1º). Por meio do aplicativo, estão sendo oferecidos agendamentos para mais de 400 serviços da Rede, além serviços digitais, como obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-E) e emissão Carteira de Identidade (2ª e demais vias).

Os interessados poderão, ainda, consultar informações sobre o atendimento nos postos SAC e conversar por chat diretamente com um atendente no caso de dúvidas ou problemas nas etapas de execução dos serviços. De acordo com a Saeb, o lançamento do WhatsApp do SAC Digital tem o objetivo de facilitar e ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços digitais do estado. O número para atendimento é (71) 4020-5353.

“O novo canal democratiza ainda mais o acesso aos serviços públicos, sobretudo porque vai ajudar muito aqueles usuários que tem dificuldade no uso de tecnologia, mas que já têm familiaridade com o Whatsapp”, explicou o secretário da Administração, Edelvino Góes.

Para utilizar o novo canal de atendimento, os interessados também podem acessar SAC Digital (usando a plataforma na internet ou aplicativo de celular) e depois clicar no link do WhatsApp, localizado na tela inicial da plataforma. Desta maneira, o usuário será redirecionado para o WhatsApp e poderá iniciar o atendimento imediatamente. Outra possibilidade é usar o aplicativo de mensagens diretamente, iniciando uma conversa usando o número.

O usuário vai interagir com um assistente virtual, que utiliza Inteligência Artificial (IA) para identificar que serviço ou informação que ele deseja. No primeiro momento, o assistente estará focado no aprendizado com o cidadão e para facilitar a conversa disponibilizará menus com listas e botões de acesso rápido. No futuro, será possível entender o que o cidadão digitou no chat e sugerir os serviços ou informações solicitadas.

O Whatsapp do SAC Digital vai funcionar de forma integrada à central de atendimento da SAC, o que deve gerar uma redução significativa de cidadãos que entram em contato com o call center do SAC. A estimativa é de que a medida otimize o atendimento e gerar economia para o Estado, já que pelo aplicativo Whatsapp, a relação é de um atendente para cada 10 cidadãos, enquanto que no atendimento por telefone a relação é de um para um.

