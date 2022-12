Saiba a verdadeira identidade de Rafaela em ‘O Rei do Gado’

Foto: Reprodução/TV Globo

Um dos maiores mistérios de “O Rei do Gado”, trama atualmente reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, é a verdadeira identidade de Rafaela (Glória Pires).

A personagem se passa por Marieta Berdinazzi, verdadeira identidade da mocinha Luana (Patrícia Pillar), que é filha de Giácomo Berdinazzi (Manoel Boucinhas).

Disfarçada e de olho na herança da família de imigrantes, a personagem causará um verdadeiro rebuliço em “O Rei do Gado” e seguirá com o mistério até perto do final da trama.

Rafaela será desmascarada, mas continuará insistindo que é a herdeira da família Berdinazzi. Para dar um ponto final na farça, Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) vai até Itália descobrir quem é a moça.

Na reta final da trama será descoberto que Rafaela é verdadeiramente neta de Gema, mas não possui nenhum tipo de parentesco com a família Berdinazzi, ou seja, não tem direito a nenhuma parte da herança.

Guiseppe (Emílio Orciollo Netto) é o verdadeiro filho de Bruno e herdeiro da herança e voltará com o tio-avô para o Brasil a fim de se tornar o dono de todo o dinheiro, bem como os bens da família.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.