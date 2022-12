Saiba AGORA se o INSS vai paralisar suas atividades

No último dia 2, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Guilherme Gastaldello, em ofício enviado ao Ministério da Economia, teria alertado sobre a possibilidade de uma paralisação das atividades a partir do dia 7 de dezembro por falta de recursos.

Na carta, Gastaldello afirmou que “a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta autarquia, ocasionando suspensões de contratos, a partir da próxima quarta-feira, dia 07/12/2022, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS”. A notícia foi dada primeiramente pela CNN Brasil.

Atualmente, há cerca de 18 mil pessoas trabalhando no INSS. A CNN questionou alguns destes funcionários a respeito da situação, e o cenário é descrito por eles como “fim do mundo” ou, tecnicamente, um shutdown, termo em inglês que significa “desligar”. Acrescentaram que são vários os órgãos públicos assombrados por essa situação, especialmente neste fim de ano, devidos aos bloqueios de recursos, anunciados pelo Ministério da Economia.

O INSS alertou o Ministério da Economia também para a dificuldade de realizar pagamentos de aposentadorias já neste mês de dezembro. Esses apelos, no entanto, não teriam surtido resultado.

INSS vai paralisar atividades e pagamentos?

Em seu comunicado ao Ministério da Economia, o presidente do INSS destacou como os bloqueios orçamentários têm afetado vários órgãos públicos. Isso poderia levar ao fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS e interrupção de contratos com terceirizados.

No entanto, ele declarou em nota nesta terça-feira (6/12), que os cortes orçamentários do governo federal não irão interromper as atividades do órgão. Segundo Guilherme Gastaldello, não haverá interrupção no atendimento ao público, e todas as agências permaneceram abertas nesta ultima quarta-feira (7).

Sobre o assunto, a nota assinada pelo Ministério vinculado ao órgão diz que o “Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS esclarecem que as restrições orçamentárias impostas neste fim de ano não ocasionarão interrupção dos serviços do INSS aos segurados”.

Além de garantir que não terá interrupção dos serviços, o órgão ainda destacou que todos os pagamentos dos benefícios operacionalizados pelo INSS, como dos segurados do INSS e benefícios assistenciais como BPC, Auxílio Brasil, Seguro Desemprego e folha de pagamento de servidores públicos, serão mantidos.

Servidores sem reajuste focam na equipe de transição de governo

O coordenador de transição do presidente eleito Lula sinalizou positivamente em relação aos reajustes salariais para servidores aprovados em concurso público.

Isso porque, conforme destaca Aloizio Mercadante, coordenador do grupo de transição, os servidores estão há sete anos sem reajuste. Isso impacta diretamente tanto na qualidade de vida do servidor quanto na qualidade do serviço oferecido.

“No caso dos servidores públicos, são sete anos sem reajuste. Não é qualquer coisa. É um custo de vida que vai pesando. Inclusive os cargos de confiança, trazer profissionais qualificados para funções relevantes, está muito difícil morar em Brasília nas condições que o setor público está oferecendo. São sete anos sem reajuste”, explicou Mercadante durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 6 de dezembro

Concurso INSS 2022 é esperança para não paralisar atividades

No dia 27 de novembro realizou-se em todo o Brasil as provas do concurso do INSS. Ao todo, 1.023.494 fizeram suas inscrições para as 3373 vagas, sendo que 1000 são para provimento imediato. O cargo a ser preenchido é de Técnico do Seguro Social.

As vagas serão distribuídas pelas 97 gerências executivas localizadas em vários estados brasileiros.

O número de abstenções, ou seja, de candidatos que não participaram da prova, ainda não foi divulgado.

Vale ressaltar que, exclusivamente na GEX de Guarulhos/SP, a aplicação das provas foi suspensa e será reaplicada no dia 11 de dezembro. A desorganização e o atraso das provas causaram tumulto no local e revolta por parte dos candidatos.

Anterior a essa, a última edição do concurso INSS foi realizada no ano de 2015, também sob organização do Cebraspe. Foram oferecidas 950 vagas para os tradicionais cargos de Analista e Técnico do Seguro Social.

INSS precisa repor funcionários

Segundo dados recentes, que constam no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o INSS registrou 23.287 cargos vagos. As vagas se distribuem da seguinte forma:

Analista do Seguro Social:

Ocupados – 4.146;

Vagos – 2.428.

Técnico do Seguro Social:

Ocupados – 13.361;

Vagos – 20.859.

INSS tem data para divulgação dos resultados do concurso

A expectativa do concurseiro é pela divulgação do resultado das notas do certame, prevista para acontecer no dia 22/12.

Os gabaritos preliminares das provas objetivas já estão divulgados no site do Cebraspe.

As provas objetivas foram compostas por 120 questões, com as opções de “certo” ou “errado”. Cada questão valia 1 ponto.

O fator de correção da Cebraspe é aplicado da seguinte forma:

Cada resposta correta do candidato valerá 1 ponto. Caso a resposta esteja incorreta (em discordância com o gabarito oficial do certame), o candidato perderá 1 ponto.

Para não ser reprovado do concurso INSS, o candidato não poderá se enquadrar em algumas das situações a seguir:

Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos;

Obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

Obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Havendo empate na nota final da primeira etapa de seleção, obedecerá a preferência, na seguinte ordem:

Tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso;

Obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2);

Obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2);

Obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos ( P1).

Tiver maior idade;

Tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).

Também a partir de 22/12 os candidatos inscritos nas vagas PCDs e cotas serão convocados para a avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Curso de formação ao técnico de seguro social

Aos candidatos aprovados na prova objetiva, haverá um curso de formação. A carga horária será de até 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno.

O candidato matriculado receberá auxílio financeiro correspondente a 50% do salário do cargo, durante a realização do curso.

Segundo o edital, este curso de formação fará parte da avaliação do candidato, sendo de caráter eliminatório e classificatório.